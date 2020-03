Le démontage du Galaxy S20 Ultra révèle tous les secrets de la caméra cachée du téléphone – .

Le Galaxy S20 Ultra est le téléphone Galaxy S le plus formidable jamais conçu, cela ne fait aucun doute. Il possède des caractéristiques haut de gamme, avec le dernier processeur Snapdragon 865, jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Ajoutez à cela une batterie de 5000 mAh, un écran à 120 Hz et une connectivité 5G, et vous vous retrouvez avec l’un des meilleurs téléphones Android dont vous pourriez rêver. Et cela sans l’appareil photo monstre à l’arrière qui comprend un appareil photo monstre de 108 mégapixels ainsi qu’un système d’objectif capable d’un zoom 100x. Mais vous saviez probablement tout cela. Tout comme vous le saviez, vous devrez débourser au moins 1 399 $ pour la version la moins chère, livrée avec 12 Go de mémoire et 128 Go de mémoire flash à bord. Ce que vous ne saviez pas, c’est comment Samsung a réussi à intégrer toute cette technologie dans un appareil plutôt mince. Mais c’est à cela que servent les démontages, et iFixit vient de dépouiller le S20 Ultra de ses secrets.

Si vous êtes familier avec tout type de démontage de smartphone, vous savez à quoi vous attendre du Galaxy S20 Ultra. Il s’agit d’un téléphone bien construit, mais cela ne signifie pas qu’il est facile à réparer. Les panneaux de verre avant et arrière sont collés sur le cadre en métal, et ils sont difficiles à remplacer. Si vous les freinez, le mieux est d’amener le téléphone chez un réparateur agréé plutôt que d’essayer de le faire vous-même.

Le démontage, cependant, fournit quelques détails intéressants sur la façon dont les téléphones phares 5G sont construits. Vous remarquerez les énormes antennes mmWave qui doivent être placées à l’intérieur du téléphone – en voici une:

Plus intéressant est le système de caméra à l’arrière, lui-même une nouveauté pour le téléphone Galaxy S. iFixit se concentre sur deux des quatre objectifs à l’arrière, y compris le capteur principal et le capteur de zoom.

Le capteur de 108 mégapixels est deux fois plus grand que le capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 11 Pro, mais il a des pixels plus petits, note iFixit.

La caméra Space Zoom, vue ci-dessus, est un autre type de monstre. Il s’agit d’un objectif périscope, doté d’un prisme doté de son propre stabilisateur d’image optique, capable d’un zoom optique pur 4x, selon le démontage.

La vidéo ci-dessous d’iFixit couvre l’ensemble du processus de démontage, montrant également en détail le système de caméra périscope.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

