le dépliant lance des remises de choc sur Galaxy S10 et Galaxy Note 10

Vous attendiez la bonne occasion d’acheter Samsung Galaxy S10 et Galaxy Note 10? eh bien, le Flyer Trony c’est certainement pour vous pour le niveau des remises mises en place dans la dernière période, des prix très bas sur le haut de gamme de la société sud-coréenne.

La campagne promotionnelle décrite ici n’est malheureusement pas répandue dans tout le pays, dans l’ensemble, elle est disponible jusqu’à 30 janvier uniquement en Lombardie, Toscane, Piémont et dans la commune d’Affi, sans avoir la possibilité d’effectuer des achats directement sur le site officiel.

Tous les réductions et moi coupons gratuits pour Amazon ils ne sont disponibles que sur notre chaîne Telegram.

Trony: comment économiser sur Note 10 et Galaxy S10

Économisez sur l’achat de Galaxy Note 10 et Galaxy S10 c’est possible tout d’abord grâce au cashback de Samsung lui-même, après avoir acheté le produit respectivement 979 et 749 euros, enregistrez-le simplement par 7 février sur les membres Samsung. Une fois cela fait, montrant naturellement la preuve d’achat, un sera émis virement bancaire en votre faveur respectivement la valeur de 200 ou 150 euros. En conclusion, les deux produits en question seront payés pour 779 ou 599 euros, des chiffres très bas par rapport aux niveaux atteints par les concurrents directs.

Il est clair que offres du volant Trony ne sont pas limités, de nombreux autres appareils sont également inclus, tels que Huawei P30 Pro à 699 euros, en passant par Oppo Reno 2Z à 299 euros, Oppo A5 2020, Xiaomi Note 8T, Galaxy A10, LG K40S, Wiko View 3 Lite et autres.

Pour plus d’informations et pour découvrir en détail tous les produits inclus dans la campagne promotionnelle abordée dans notre article, ouvert les images que nous avons insérées ci-dessous.