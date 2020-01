Le dernier clone d’Apple Watch en route depuis Oppo

Le dernier clone d’Apple Watch est en route depuis le fabricant chinois de smartphones Oppo. Un rendu d’une smartwatch à venir a été publié par un bailleur noté.

Oppo lui-même a taquiné la montre en décembre, même si elle ne montrait qu’une silhouette à l’époque…

. a repéré le tweet de @UniverseIce, étiqueté simplement, «premier rendu de smartwatch d’OPPO».

Non, vos yeux ne vous trompent pas, ce n’est pas une Apple Watch d’Apple. Regardez simplement les bords incurvés, dont vous n’avez absolument pas besoin sur un appareil portable, et les deux boutons sur le côté, dont l’un remplace la couronne numérique d’Apple.

Cependant, tout le reste crie Apple Watch. La conception globale, le cadran et les bracelets de montre sont des répliques presque parfaites de la vraie chose.

Le design est une décision légèrement surprenante d’une entreprise qui a jusqu’à présent réussi à trouver sa propre voie plutôt que de simplement copier Apple. Pour un smartphone sans lunette, par exemple, la société a opté pour un module de caméra coulissante tout en présentant un téléphone prototype avec une caméra sous l’écran. Et ses vrais écouteurs sans fil intra-auriculaires ne ressemblent en rien aux AirPods.

Nous voyons des clones Apple Watch depuis très longtemps – avant même que la vraie chose ne soit mise en vente. Dès que nous avons commencé à avoir des fuites, les fabricants de clones étaient sur l’affaire.

Nous avons vu des exemples de Slide, Amazfit et Huami, entre autres. Xiaomi a essayé une nouvelle approche en octobre de l’année dernière, dans le but de créer un hybride du design actuel de l’Apple Watch avec le boîtier à dalle vu sur l’iPad Pro et qui devrait être vu dans les iPhones phares de 2020.

Comme nous l’avons noté, cependant, copier le look est une chose; recréer l’expérience complètement autrement.

La Mi Watch de Xiaomi exécutera une version skinnée de Wear OS. Le système d’exploitation de Google pour les appareils portables fait déjà l’objet de nombreuses critiques, mais les premiers regards sur la peau de Xiaomi le rendent encore pire avec un écran d’accueil générique en bloc pour les applications.

Il est peu probable que ce dernier clone d’Apple Watch fasse mieux sur le plan logiciel.

