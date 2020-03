Le dernier épisode de Walking Dead met en place le film de Rick Grimes

[The following contains spoilers for The Walking Dead season 10, episode 13]

Les morts qui marchent la showrunner Angela Kang parle des découvertes de Michonne dans le dernier épisode et les taquine qu’elles mènent dans le film de Rick Grimes. L’émission originale de Walking Dead qui a été diffusée sur AMC en 2010 était un peu une réussite improbable car elle est passée d’un succès culte à la plus grande série de scripts à la télévision. Grâce au statut de succès inattendu de la série, des plans ont rapidement été lancés pour passer d’une série à une franchise entière.

Ces plans ont bien sûr abouti à la première série dérivée Fear the Walking Dead, et mèneront à une deuxième série dérivée The Walking Dead: World Beyond plus tard cette année (la première de l’émission a été récemment retardée en raison du coronavirus). Finalement, il y aura également un film centré sur Rick Grimes d’Andrew Lincoln, qui a quitté la série phare de manière mystérieuse dans la saison 9. Préparer le terrain pour ce film était en effet une partie majeure de l’épisode de cette semaine de The Walking Dead, qui voit Michonne découvrir des preuves que Rick est encore en vie et commencer une quête pour le trouver, puis tomber sur une caravane massive de survivants marchant vers l’horizon.

Connexes: Walking Dead révèle ce qui est arrivé à Rick après la sortie d’Andrew Lincoln

S’adressant à Insider, le showrunner de TWD, Kang, a discuté des découvertes de Michonne et de la façon dont elles contribuent à la prochaine étape de la construction du monde de la franchise, qui comprend le film de Rick Grimes. Kang a déclaré qu’avant l’écriture du dernier épisode, elle a coordonné avec le superviseur de l’univers de TWD, Scott Gimple, sur le «point final» qu’elle devait atteindre pour mettre en place la prochaine partie de l’histoire. Kang a également discuté de la façon dont les écrivains ont abordé les découvertes de Michonne à propos de Rick:

“Une chose qui est apparue très tôt comme étant d’une importance critique pour nous tous du côté de l’écriture ainsi que pour Danai était l’idée de preuves concrètes de la présence de Rick et d’une direction à suivre. Les bottes sont une partie emblématique du costume de Rick, serait ‘ai été sur sa personne au moment de l’explosion du pont, et serait immédiatement reconnaissable à Michonne, c’est ainsi que nous en sommes venus à avoir ce premier indice. “

En plus des bottes de Rick, Michonne découvre également un téléphone avec des griffonnages d’elle-même et Judith dessiné dessus avec quelques caractères chinois. Kang confirme maintenant que les personnages épelent “Croyez un peu plus longtemps”, certainement un message de Rick à Michonne (Rick était clairement convaincu que Michonne viendrait le chercher et avait assez confiance en sa ténacité pour laisser ce message, bien que sur l’épisode elle ne le cherche même pas lorsqu’elle arrive sur le bateau avec les bottes et le téléphone dessus). En plus de mettre en place la plus grande histoire à venir, l’épisode représente un adieu à Michonne, car Danai Gurira quitte la série originale huit ans après son arrivée à bord dans la saison 2.

Pour l’instant, il est difficile de trouver des détails spécifiques concernant le film de Rick Grimes que tout est en train de mettre en place, mais il est présumé que Jadis apparaîtra et en effet l’actrice Pollyanna McIntosh a laissé entendre qu’elle était impliquée. Où est Rick maintenant est une supposition, mais il pourrait y avoir plus d’indices dans le prochain spin-off de World Beyond, qui devrait à tout le moins révéler plus sur le mystère CRM de la série qui mijote depuis longtemps. Il semble maintenant relativement certain que Gurira apparaîtra également dans le film Rick Grimes, bien que cela reste à confirmer.

Et où tout cela laisse-t-il l’original de Walking Dead? Michonne a disparu, mais la série continue, avec trois épisodes de plus dans la saison 10. La perte de Michonne est certainement majeure car elle était l’un des meilleurs personnages à gauche d’une série qui manque de bons personnages, mais en l’utilisant car le pont vers la phase suivante de l’histoire était un mouvement naturel, et Gurira était évidemment prêt à partir de toute façon. Quant au plus grand univers TWD promis par le dernier épisode, la taquinerie aurait certainement été plus efficace il y a cinq ans lorsque l’émission était encore au sommet de sa popularité. Maintenant, le mouvement semble un peu désespéré, car Les morts qui marchent s’accroche à la pertinence face aux notes affaissées.

Plus: La sortie Walking Dead de Michonne expliquée: ce qui s’est passé et ce qui va suivre

Source: Insider