Le dernier Samsung Galaxy S9 et S9 + Android 10 beta arrive alors que les versions stables se rapprochent

Samsung a changé la donne avec son déploiement d’Android 10, mettant à jour ses derniers produits phares plus rapidement que prévu. Avec les séries Note10 et S10 à l’écart, Samsung concentre son attention sur le Galaxy S9 à partir de 2018. Aujourd’hui, les S9 et S9 + obtiennent une sixième version bêta d’Android 10 avant la sortie stable imminente.

La mise à jour G96 * XXU7ZTA9 pèse à peine 116 Mo et se compose principalement de corrections de bugs. Ces correctifs incluent des difficultés à saisir votre code PIN dans Samsung Pay, des problèmes de données mobiles avec certains opérateurs MVNO et un bogue lié à la fonctionnalité double SIM. L’application appareil photo a également été mise à jour, bien qu’à l’heure actuelle, il ne soit pas clair si de nouvelles fonctionnalités sont incluses, ou si cela n’est qu’un correctif de bogue. Le correctif de sécurité de janvier est également inclus, mais c’était déjà dans la dernière version.

La mise à jour est actuellement disponible pour les membres du programme One UI Beta en Inde, mais devrait être déployée dans le reste du monde sous peu. Dans mon expérience de test d’Android 10 sur mon S10 +, les nouvelles mises à jour bêta ne s’affichent pas de manière fiable dans l’ombre des notifications, je recommande donc de le vérifier manuellement dans les paramètres. La feuille de route Android 10 disponible sur l’application Samsung Members prévoit que le S9 et S9 + recevront une mise à jour Android 10 stable ce mois-ci, il pourrait donc s’agir de la version bêta finale avant le déploiement de la version stable.