Le design PS5 de Sony est toujours secret, mais les concepteurs continuent d’imaginer leur propre PlayStation 5 – .

La conception, le prix et la date de sortie de la PS5 sont toujours secrets, car Sony n’a pas encore révélé ces détails cruciaux sur la console de nouvelle génération.

Les rapports indiquent que Sony pourrait dévoiler la nouvelle console à un moment donné en mai, en supposant que la crise de santé des coronavirus permette à de tels événements de se produire.

Pendant ce temps, les concepteurs ont mis au point leurs propres concepts de conception PlayStation 5, en utilisant le nouveau contrôleur DualSense comme source d’inspiration.

Sony dévoilera le design de la PlayStation 5 à un moment donné dans les mois à venir, a annoncé un rapport il y a quelques jours. C’est l’un des derniers mystères PS5 restants. Sony a déjà dévoilé la fiche technique complète de la PlayStation de nouvelle génération ainsi que la nouvelle conception du contrôleur DualSense, rattrapant la forte poussée marketing de la Xbox Series X de Microsoft. Cependant, la conception, le prix et la date de sortie de la PS5 n’ont pas été révélés. Et nous n’avons pas encore vu de démos réelles du matériel. Des personnes familières avec les plans de Sony ont déclaré que la société pourrait annoncer la PS5 dans toute sa splendeur en mai prochain, mais rien n’est certain à ce stade. On ne sait pas quand les mesures d’éloignement social causées par la nouvelle crise sanitaire des coronavirus seront levées. Et les rassemblements de personnes, tels qu’un événement révélant la PlayStation, pourraient ne pas être autorisés pendant un certain temps. Bien que Sony ne soit pas prêt à montrer la console PS5 au monde, les concepteurs continuent de créer la leur. Le dernier concept PS5 est modélisé sur la base du contrôleur DualSense, le seul matériel PS5 que Sony a montré à ce jour.

Le graphiste Giuseppe Spinelli s’est associé à LetsGoDigital pour créer les rendus suivants. Nous envisageons un design PS5 assez simple qui nous rappelle la PS4. Et honnêtement, ce n’est vraiment pas si important à quoi ressemblera la PS5, tant que le matériel fait ce qu’il est censé faire, et aussi longtemps que le boîtier de la PS5 aide au refroidissement. La Xbox Series X, avec sa conception simple en forme de tour PC, en est un parfait exemple.

La console PS5 et le contrôleur DualSense dans ces images sont tous deux noirs, avec des accents de lumière bleue subtils. La console elle-même est aussi grande que la PS4 Pro, note le rapport, mettant en évidence les ports attendus que nous devons voir sur la PS5, y compris USB, HDMI, LAN, connecteur d’alimentation et autres. Le contrôleur, quant à lui, respecte le nouveau langage de conception de Sony pour la console, mais se décline dans une couleur qui semble plus familière que la version blanche que Sony a montrée il y a quelques jours.

La ventilation est possible grâce aux ouvertures en haut des consoles et sur les côtés. L’air froid est censé pénétrer dans la PS5 par le haut, tandis que l’air chaud est évacué sur les côtés. Des trous de ventilation sont également présents sur le fond, et la console est placée sur de minuscules pieds pour aider à la dissipation de la chaleur.

La gestion de la chaleur est essentielle pour toute plate-forme de jeu puissante, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou des consoles de nouvelle génération. Un rapport publié il y a quelques jours indiquait que Sony avait peut-être rencontré quelques problèmes de dissipation thermique sur ses prototypes PS5, ce qui avait peut-être nécessité une refonte. Nous ne saurons peut-être jamais si ce rapport était basé sur des informations exactes. Mais il sera intéressant de voir si Sony est prêt à révéler le design actuel de la PS5 le mois prochain. D’ici là, vous pouvez découvrir plus d’images du concept de Spinelli sur ce lien.

