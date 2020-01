Le deuxième rapport suggère qu’Apple et MGM ont eu des discussions «préliminaires» sur une acquisition

Apple TV + n’offre actuellement qu’un accès aux émissions et films originaux d’Apple, mais un autre rapport cette semaine suggère qu’Apple a envisagé d’étendre cette bibliothèque. CNBC rapporte que MGM et Apple ont eu des «discussions préliminaires» sur une acquisition, corroborant un rapport du Wall Street Journal le mois dernier.

Selon le rapport de cette semaine, MGM a eu des «pourparlers préliminaires» avec «un certain nombre de sociétés», notamment Apple et Netflix. L’objectif de MGM est de «jauger leur intérêt pour une acquisition» après avoir créé une bibliothèque de contenu «d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars», indique le rapport. Une grande partie de cette valeur provient des franchises de MGM.

MGM est propriétaire de plusieurs franchises de cinéma et de télévision, dont James Bond, RoboCop et The Magnificent Seven. Il possède également le réseau câblé premium Epix, et a fait des spectacles dont “The Handmaid’s Tale” et “Live PD”.

MGM a réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l’année, composé principalement d’environ 600 millions de dollars de revenus de licences de télévision et de films et de 300 millions de dollars provenant des abonnements Epix. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2019, MGM a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement de 123 millions de dollars.

Tout comme le premier rapport du Wall Street Journal, le rapport de cette semaine ne contient pas de détails sur l’état actuel des pourparlers entre MGM et Apple, ni si des pourparlers sont toujours en cours. Il ne semble pas qu’un accord entre MGM et Apple soit imminent. Au lieu de cela, le rapport suggère que c’était quelque chose envisagé au moins par MGM.

Le rapport du mois dernier a également indiqué qu’Apple avait également eu des entretiens avec PAC-12 sur l’intégration potentielle de sports en direct dans Apple TV +.

Contrairement à ses concurrents, Apple TV + héberge uniquement du contenu original d’Apple et ne propose actuellement aucun catalogue en arrière. Alors qu’Apple continue d’augmenter sa production de contenu d’origine, ces rapports suggèrent qu’Apple a au moins envisagé l’idée d’une acquisition pour construire un catalogue de contenu plus large.

Suivez toutes les dernières émissions télévisées et films Apple TV + originaux dans notre guide complet ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: