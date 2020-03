Le développement de jeux Witcher de nouvelle génération commence après la sortie de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red commencera le développement d’une nouvelle entrée dans le Witcher série immédiatement après Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre 2020. Avec un retard récent sur Cyberpunk 2077, le jeu aura mis près d’une décennie à être lancé depuis son annonce initiale en mai 2012, et CD Projekt Red n’a clairement pas l’intention de perdre du temps avant de commencer son prochain titre. .

Connu pour ses mondes tentaculaires, son développement profond des personnages et ses réseaux narratifs complexes, le studio polonais cherche à prendre une longueur d’avance sur la prochaine entrée de la série The Witcher, acclamée par la critique. Ce sera le dernier titre de la franchise depuis The Witcher 3: Wild Hunt en 2015. Le nouveau jeu devrait être lancé sur les consoles de nouvelle génération, ce qui arrive à un moment opportun en raison de la puissance offerte par le nouveau matériel et des récentes déclarations de Sony. à vouloir que la PS5 prenne en charge des expériences massives en solo.

Lors d’une récente interview avec Eurogamer Pologne (merci GamesRadar +), le président de la société, Adam Kiciński, a confirmé que le développement de la prochaine entrée dans la franchise The Witcher commencera “immédiatement” après la sortie de Cyberpunk 2077 plus tard cette année. Il a déclaré qu’un “concept relativement clair” avait déjà été formé et que ce nouveau jeu Witcher ne serait pas une suite directe de The Witcher 3: Wild Hunt, donc les fans ne devraient pas s’attendre à ce que “4” soit dans le titre du jeu. De plus, Kiciński révèle que tous les jeux qu’ils ont actuellement prévus ne s’écarteront pas des univers riches en traditions de Cyberpunk ou de The Witcher.

CD Projekt Red est monté en flèche pour devenir la deuxième société de jeux vidéo la plus précieuse d’Europe, avec une valeur de plus de 8 milliards de dollars. Cela est dû en partie à la popularité relativement inattendue et explosive de l’émission de télévision originale de Netflix, The Witcher, qui a non seulement rencontré le succès auprès des téléspectateurs, mais a également suscité un regain d’intérêt pour les jeux. De plus, The Witcher 3: Wild Hunt a été récemment porté sur Nintendo Switch et a reçu des mises à jour populaires, notamment des sauvegardes cloud multiplateformes et des ajustements graphiques.

Les expériences telles que celles développées par CD Projekt Red sont rares. Le studio construit minutieusement des mondes massifs débordant d’histoires profondes et interconnectées. Les cycles de développement qu’ils entreprennent ne sont pas pour les faibles de cœur, Cyberpunk 2077 étant un excellent exemple, mais leurs jeux montrent à quel point l’entreprise investit dans leur métier et leurs fans. CD Projekt Red ne semble pas abandonner de si tôt, et les joueurs peuvent s’attendre à une nouvelle génération nouvelle le Witcher jeu dans le futur … avec un peu de chance dans huit ans.

