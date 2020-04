Le développeur affirme que la PS5 est «une meilleure console» que la Xbox Series X – .

Sony n’a pas encore dévoilé le design ou les fonctionnalités de la PlayStation 5.

Dans une interview, un ingénieur de rendu Crytek dit que la PS5 est «une meilleure console» que la Xbox Series X, et est beaucoup plus facile à coder également.

L’interview a depuis été supprimée, nous laissant plus de questions que de réponses.

Enregistrer pour une seule vidéo à la fin du mois dernier, les nouvelles PlayStation 5 ont été extrêmement difficiles à trouver. Sony traîne la révélation de sa prochaine console beaucoup plus longtemps qu’elle ne l’a fait avec la PlayStation 4 en 2013, et nous avons donc parcouru Internet pour tout ce qui est important au cours des derniers mois. Une partie de ce que nous avons découvert a été étonnamment perspicace et crédible, tandis que certains nous ont laissé nous gratter la tête. Mais l’interview dont nous sommes sur le point de discuter m’a conduit sur un chemin criblé de presque autant de rebondissements que Tiger King sur Netflix.

Au cours du week-end, le site persan de jeux vidéo Vigiato a publié une interview de l’ingénieur de rendu Crytek Ali Salehi. La discussion s’est concentrée sur les spécifications techniques de la PS5 et de la Xbox Series X, et Salehi a été scandaleusement candide avec son point de vue sur ce que Sony et Microsoft ont annoncé jusqu’à présent. Les membres du forum de jeu NeoGAF ont collaboré pour traduire l’interview, et même si elle n’est pas sans faille, vous aurez l’essentiel.

Après la plongée profonde de Mark Cerny dans l’architecture du système PS5, de nombreuses personnes ont rapidement tiré des conclusions. Les chiffres que nous avons vus étaient incontestablement inférieurs à ceux de la Xbox Series X, et sans aucun contexte, d’innombrables fanboys ont déclaré que la génération était terminée avant de commencer. Microsoft avait gagné ce tour. Mais comme l’explique Salehi, la PS3 avait beaucoup plus de puissance sur le papier que la Xbox 360, mais son architecture complexe et sa mémoire goulot d’étranglement signifiaient que la PS3 pouvait rarement, voire jamais, atteindre son efficacité maximale.

«C’est pourquoi ce n’est pas une bonne idée de fonder nos opinions uniquement sur des chiffres», explique Salehi. «Mais si toutes les pièces de la Xbox Series X peuvent fonctionner de manière optimale et que le GPU fonctionne à son apogée, ce qui n’est pas possible dans la pratique, nous pouvons atteindre 12 [teraflops]. ” En d’autres termes, il n’accorde pas beaucoup d’importance aux chiffres seuls.

Vigiato a alors demandé à Salehi s’il avait travaillé avec les deux consoles. Sa réponse a fait les gros titres:

Je ne peux rien dire pour le moment sur mon propre travail, mais je cite d’autres personnes qui ont fait une déclaration publique. Les développeurs disent que la PlayStation 5 est la console la plus simple pour laquelle ils ont jamais codé. […] ils peuvent atteindre les performances maximales de la console. En termes de logiciel, le codage sur la PlayStation 5 est extrêmement simple et possède de nombreuses fonctionnalités qui laissent beaucoup d’options aux développeurs. Dans l’ensemble, la PlayStation 5 est une meilleure console.

Salehi aborde ensuite en détail les différences entre les deux consoles, discutant de tout, des téraflops aux unités de calcul en passant par les disques SSD. Enfin, lorsqu’on lui a demandé sur quelle console il considérait être la meilleure pour travailler et coder, il a une fois de plus exprimé clairement son opinion:

Certainement PlayStation 5.

En tant que programmeur, je dirais que la PlayStation 5 est bien meilleure, et je ne pense pas que vous puissiez trouver un programmeur qui choisisse [Xbox Series X] sur PS5. Pour la Xbox, ils doivent mettre DirectX et Windows sur la console, qui a de nombreuses années, mais pour chaque nouvelle console que Sony construit, elle reconstruit également le logiciel et les API comme bon lui semble. C’est dans leur intérêt et dans notre intérêt. Parce qu’il n’y a qu’une seule façon de tout faire, et la leur est la meilleure façon possible.

Quelques heures après que l’interview a été publiée et a commencé à faire le tour, Vigiato l’a supprimée. Ali Salehi, quant à lui, a rendu son profil Twitter privé. L’utilisateur de Twitter @ man4dead, qui a également traduit des extraits de l’interview, a affirmé que “Ali Salehi ne confirme plus le contenu de l’interview pour des raisons personnelles.”

Il y a évidemment beaucoup à déballer ici. Le scénario le plus probable est que Salehi a dit quelque chose (ou beaucoup de choses) qu’il n’aurait pas dû avoir. Si la PS5 et la Xbox Series X sortent cette année, les développeurs ont évidemment déjà mis la main sur le matériel et ont sans aucun doute des opinions sur ce matériel. Ils ont également probablement signé des accords de non-divulgation (NDA) les empêchant d’en dire beaucoup. En réunissant deux et deux ici, Salehi a peut-être réalisé qu’il avait dépassé quelques limites et a demandé que l’entretien soit retiré.

Quoi qu’il en soit, c’est une discussion aussi approfondie des nouvelles consoles que nous l’avons vu depuis que les spécifications de chacune ont été dévoilées. Et jusqu’à ce que Sony révèle complètement la PS5, des interviews sommaires comme celle-ci sont tout ce que nous avons.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

