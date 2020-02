Le développeur HIG d’Apple a été mis à jour avec de nouveaux boutons, icônes et connexion avec le logo Apple

Apple a publié une mise à jour pour ses ressources Human Interface Guidelines pour les développeurs. Les modifications apportent un nouveau logo et des boutons pour Se connecter avec Apple, une icône pour Apple Health, des modèles Apple Pay, etc.

Apple a partagé les modifications apportées aux ressources de conception aujourd’hui dans un article sur son site de développeur:

Connectez-vous avec les ressources Apple ajoutées, notamment:

Nouveau logo (PDF, PNG et SVG)

Boutons centrés (Sketch, Photoshop et XD)

Boutons alignés à gauche et logo uniquement (Sketch, Photoshop et XD)

Ajout du téléchargement de l’icône Apple Health

Modèles Apple Pay pour iPhone et iPad ajoutés (Sketch et Photoshop)

Application iMessage et modèles de pack d’autocollants pour iPhone et iPad ajoutés (Sketch)

Modèles de conception Business Chat ajoutés (Sketch)

Clavier portrait iPad ajouté (Sketch et Photoshop)

Correction d’un problème où la lunette de l’iPhone XS était 1 pixel plus grande que l’écran (Sketch)

Rayon du menu contextuel modifié de 20 points à 12 points

Diverses corrections de bugs

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: