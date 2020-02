Le développeur installe avec succès le nouveau système d’exploitation Windows 10X double écran de Microsoft sur un MacBook

Microsoft a récemment publié le premier émulateur Windows 10X, permettant aux développeurs de découvrir rapidement le nouveau système d’exploitation conçu pour les appareils à double écran. Il s’avère que des développeurs enthousiastes ont déjà extrait l’image du système d’exploitation et l’ont installée sur du matériel réel – y compris un MacBook 12 pouces.

Windows 10X est une variante de Windows 10 qui a été repensée pour les appareils à double écran et pliables, comme l’explique The Verge. Le système d’exploitation est sur le point d’être publié plus tard cette année et sera préinstallé sur des appareils tels que le Surface Neo à double écran.

Sur Twitter, le développeur imbushuo a partagé qu’il avait réussi à installer Windows 10X sur un MacBook 12 pouces. Dans une courte vidéo, vous pouvez voir le système d’exploitation en action. Étant donné que le MacBook 12 pouces n’est pas un appareil à double écran ou un appareil pliable, Windows 10X divise l’écran unique en deux, permettant aux applications d’être exécutées de chaque côté.

Plus que tout, ce n’est qu’un aperçu intéressant de l’apparence de Windows 10X sur un appareil Apple. Il n’aura probablement aucun cas d’utilisation pratique sur un MacBook, bien qu’il semble prendre en charge la diffusion sur un écran externe. La vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous, offre un bon aperçu de la façon dont la conception d’applications côte à côte pourrait particulièrement bénéficier à un ordinateur portable plus petit tel que le MacBook 12 pouces.

Pendant ce temps, le développeur Steve Troughton-Smith a également pu installer Windows 10X sur Surface Go de Microsoft, mais avec certaines limitations. Si vous souhaitez essayer d’installer Windows 10X vous-même, un guide complet est disponible, mais procédez à vos risques et périls.

Que pensez-vous de Windows 10X? Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le regard pratique de The Verge ici. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires!

