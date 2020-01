Le développeur iOS 13.3.1 beta 3 sort maintenant – .

Apple semble être de retour sur un calendrier de sortie relativement standard pour les bêtas iOS et iPadOS après les vacances, alors que les troisièmes bêtas de développeur pour iOS 13.3.1 et iPadOS 13.3.1 sortent maintenant, un peu plus d’une semaine après la bêta 2 du développeur. encore une fois, les corrections de bugs et les améliorations de performances sont au centre de l’attention ici, mais il se peut qu’il y ait une ou deux fonctionnalités parasites ajoutées au système d’exploitation mobile.

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 13.3.1 ou iPadOS 13.3.1, nous avons rassemblé ci-dessous une liste complète qui contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil est allumé, vous êtes prêt à partir:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

IPad Pro 12,9 pouces 3e génération

IPad Pro 12,9 pouces 2e génération

IPad Pro 12,9 pouces 1re génération

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad Air 3e génération

iPad Air 2

iPad 6e génération

iPad 5e génération

iPad mini 5e génération

iPad mini 4

iPod touch 7e génération

Comme vous le savez sans doute maintenant, l’installation d’une nouvelle version bêta iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Accédez simplement à Réglages > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

Source de l’image: Apple Inc.

.