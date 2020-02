Le Dexbook de Samsung pourrait augmenter la taille de l’écran de votre téléphone sans aucun pliage – .

La raison pour laquelle les appareils pliables existent est que nous voulons tous plus d’espace d’écran de nos appareils mobiles sans l’encombrement supplémentaire. La triste réalité est que cela fonctionne mieux en théorie qu’en pratique. Le Galaxy Fold et le Mate X se déplient tous deux en tablettes, mais ils sont néanmoins assez volumineux. Le tout nouveau Galaxy Z Flip se déploie en un smartphone tout écran classique qui ressemble beaucoup au Galaxy S20, mais vous ne pouvez rien faire avec quand il est plié. Et même lorsqu’il est fermé, le Z Flip est plutôt volumineux pour un smartphone moderne.

La technologie n’est pas tout à fait prête à faire des appareils minces et pliables dont nous rêvons une réalité. Mais il s’avère que vous n’avez pas besoin d’un écran pliant pour étendre l’affichage du smartphone au-delà de ses bords déjà minces.

Le concept suivant semblera familier à toute personne assez âgée pour se souvenir du Motorola Atrix 4G, qui avait un accessoire très inhabituel appelé Lapdock. L’Asus PadFone en était un autre. Essentiellement, ces entreprises ont fabriqué des écrans portables qui transformeraient leurs smartphones en tablettes / ordinateurs portables. Mais Android n’était pas vraiment capable de rendre cette expérience intéressante à l’époque, et les expériences se sont rapidement évanouies.

Cependant, Samsung et LG sont sur le point de réinventer les écrans portables cette année, selon le journal ETNews en langue coréenne.

Les entreprises travaillent sur des moniteurs externes qui ne disposent d’aucun processeur ou système d’exploitation. Ils seront livrés avec des batteries intégrées, mais ne seront pas fournis avec des claviers. Les utilisateurs pourront connecter leurs smartphones aux écrans et les transformer en appareils de type tablette. Ces tablettes prendront en charge la lecture vidéo et l’édition de documents. Ils fonctionneront probablement aussi avec d’autres appareils, pas seulement avec des smartphones, car ce sont essentiellement des moniteurs autonomes. Et nous avons déjà vu des moniteurs portables.

L’appareil de Samsung porte déjà un nom, Dexbook, ce qui indique clairement que l’appareil est un accessoire. Samsung a lancé la série de produits Dex il y a quelques années, permettant aux utilisateurs de connecter leurs smartphones aux moniteurs PC. Le Dexbook fonctionnera probablement avec la série Galaxy S20, à tout le moins.

L’appareil de LG n’a pas encore de nom, mais la société a lancé un téléphone avec un écran secondaire l’année dernière. C’était une sorte de gâchis encombrant.

Le Dexbook, et tout ce que LG appelle son propre accessoire d’affichage, devrait être lancé au second semestre, avec des prix allant de 400 000 wons (338 $) à 500 000 wons (422 $), selon le rapport. Cependant, ce prix élevé pourrait s’avérer être un énorme inconvénient. Pour autant d’argent, vous feriez mieux d’acheter le dernier iPad abordable d’Apple, qui est plus que capable de lire du contenu vidéo et d’exécuter des applications. En fait, le nouvel iPad le moins cher est l’une des meilleures tablettes économiques actuellement disponibles. D’un autre côté, si vous souhaitez transporter un moniteur portable qui peut être connecté à votre ordinateur portable ou smartphone, le Dexbook pourrait être le chemin à parcourir.

