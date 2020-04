Le diesel est encore meilleur que l’électricité, mais uniquement pour ces raisons

la diesel est considéré par les utilisateurs encore mieux queélectrique, bien que la ne pas pouvoir pour continuer sur cette voie, et dans un certain sens être obligé de se tourner vers un avenir plus respectueux de l’environnement ou zéro émission (garanti par le dernier moteur).

La plupart d’entre nous n’ont pas de vision d’ensemble ou de vision à long terme, se limitant à leurs besoins, sans penser au bien commun ou à l’environnement lui-même. Partant de cette considération spécifique, la plupart des voitures vendus sont diesel ou essence; pour essayer de comprendre en détail la psyché humaine, nous avons rassemblé ci-dessous les motivations les plus courantes et les plus fréquentes qui ont poussé les consommateurs à un tel choix.

Diesel ou électrique: c’est ce que les utilisateurs choisissent

Prix ​​d’achat – l’impact initial avec ses propres possibilités économiques est certainement le plus important, le consommateur se retrouve à choisir le diesel car objectivement elle a un coût inférieur à l’électricité (même si les différences se réduisent fortement).

Diffusion des colonnes charge – les points suivants peuvent être associés, car ils sont liés entre eux. Tout d’abord, le propagation des bornes de recharge est encore trop peu développée en Italie par rapport aux pompes à essence.

Temps de charge – lorsque l’utilisateur a réussi à le retrouver, il va maintenant devoir mettre son cœur en paix et attendre au moins 30 minutes avant de pouvoir reprendre le voyage en toute quiétude (cependant les délais diminuent beaucoup).

Capacité de la batterie – le dernier est la capacité du «réservoir», peu aiment avoir à planifier un voyage, marquant et recherchant également des points intermédiaires pour recharger la batterie, à l’avance.