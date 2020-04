Le différend entre Microsoft et Amazon sur le contrat cloud JEDI est retardé – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

La saga prolongée sur un contrat de 10 milliards de dollars du ministère de la Défense opposant Microsoft et Amazon sera encore retardée. Vendredi, un juge fédéral a accordé au Pentagone 120 jours pour examiner une partie des offres du projet Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). L’ordonnance repousse les procédures judiciaires jusqu’au 17 août, à moins que le gouvernement ne termine son examen plus tôt.

L’année dernière, le Pentagone a attribué JEDI à Microsoft dans un geste surprise qui a incité Amazon à intenter une action en justice contestant la décision. Amazon affirme que l’hostilité personnelle du président Donald Trump envers la société et son fondateur, Jeff Bezos, a indûment influencé la décision du ministère de la Défense.

Le juge présidant l’affaire, Patricia Campbell-Smith, a temporairement interdit à Microsoft et au DoD d’avancer sur le projet pendant que l’affaire était tranchée. Elle a dit qu’il y avait peut-être une erreur dans les évaluations à l’époque et le DoD a demandé la possibilité de l’examiner. L’ordonnance de Campbell-Smith de vendredi fait droit à cette demande.

Le différend entre les deux géants de la technologie de la région de Seattle s’est réchauffé cette semaine lorsque Microsoft a publié un article de blog affirmant qu’Amazon “avait fait une offre élevée et avait perdu” le contrat en raison de son prix.