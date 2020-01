Le diplômé Y Combinator ZeroDown ouvre un bureau à Seattle pour lutter contre les acomptes immobiliers coûteux – .

Page d’accueil de ZeroDown à Seattle. (Photo ZeroDown)

Une autre startup immobilière arrive à Seattle, dans le but de perturber le processus coûteux et stressant d’achat d’une maison.

ZeroDown, diplômé de Y Combinator, s’est étendu à Seattle et ouvre un petit bureau dans la région. Seattle est le deuxième marché de la startup après sa ville natale de San Francisco.

L’entreprise exploite un modèle commercial moderne de «location avec option d’achat»: elle achète une maison au nom du client et lui loue un logement. Lorsque les clients paient un loyer à ZeroDown, ils accumulent ce que l’entreprise appelle des «crédits d’achat» qui remplacent essentiellement l’acompte.

ZeroDown conservera une maison pendant un maximum de cinq ans, date à laquelle le client pourra soit acheter la maison, soit repartir et récupérer la moitié de la valeur de ses crédits d’achat. Les clients peuvent également acheter des maisons de ZeroDown plus tôt dans le processus, après deux ans.

“Nous avons créé ZeroDown afin que vous n’ayez pas à attendre pour vivre dans la maison que vous voulez”, a déclaré Laks Srini, co-fondateur de ZeroDown et CTO. «Vous pouvez trouver une maison que vous aimez, emménager, puis construire pour devenir propriétaire.»

Le statut de Seattle en tant que plaque tournante de l’innovation immobilière majeure – des géants comme Zillow et Redfin aux startups comme Flyhomes, Blokable, Loftium et autres – a joué un rôle dans la décision de ZeroDown de faire de la région son deuxième marché. Comme San Francisco, la région abrite des prix élevés du logement, et proposer un gros acompte est un obstacle pour la majorité des acheteurs.

(Photo ZeroDown)

ZeroDown est similaire à la startup Flyhomes de Seattle, en ce sens qu’il utilise son pouvoir d’achat pour aider ses clients à rivaliser avec les offres tout en espèces. Cependant, ce qui fait que la startup se démarque du lot, a déclaré Srini, est sa mission d’éliminer le coût initial d’un acompte en laissant les clients vivre à la maison pendant plusieurs années pendant qu’ils économisent.

La société a levé 30 millions de dollars de capitaux propres au cours de sa vie auprès de Y Combinator, l’ancien président de l’accélérateur Sam Altman et de Goodwater Capital. Il dispose d’une facilité de crédit de 110 millions de dollars du Credit Suisse pour acheter des maisons pour les clients.

ZeroDown gagne de l’argent grâce aux commissions des agents. L’entreprise propose également un «service de conciergerie aux gants blancs» qui comprend de l’aide pour le nettoyage, le déménagement, l’ameublement et plus encore.

L’entreprise compte 21 employés, dont deux dans un petit bureau de Seattle. ZeroDown dit qu’il prévoit de s’étendre à plus de villes américaines bientôt, mais n’a pas donné de détails. Le site Web de la société comporte des pages pour Austin, Denver et Salt Lake City avec la possibilité de s’inscrire à une liste d’attente pour le lancement du service dans ces villes.