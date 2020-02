Le directeur de Birds of Prey ravi par #ReasonsToSupportBoP

La réalisatrice Cathy Yan a pesé sur le soutien à son film Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn), remerciant les fans du mouvement #ReasonsToSupportBoP. Birds of Prey est sorti le week-end dernier et présente le retour de Harley Quinn de Margot Robbie. Robbie a fait ses débuts dans le DCEU dans Suicide Squad en 2016, faisant de ce film sa deuxième apparition en tant que personnage. Harley Quinn était considéré comme une vedette du film et est l’un des rares personnages à revenir pour la suite / redémarrage de l’année prochaine The Suicide Squad avec James Gunn à la barre.

Malheureusement, malgré la popularité de Harley Quinn, Birds of Prey n’a pas aussi bien fait au box-office que DC et Warner Bros. Cependant, il a eu un meilleur premier jeudi que la nouvelle version de ce week-end, Sonic the Hedgehog. Ce film a quand même réussi à marquer le meilleur week-end d’ouverture du box-office pour un film de jeu vidéo. Certains font craquer Birds of Prey pire que prévu brut à son titre. Cela a conduit Warner Bros. à demander un changement de titre sur les sites Web des salles de cinéma, en le faisant passer à Harley Quinn: Birds of Prey, plus gérable. Cependant, des mouvements comme ça se sentent souvent trop peu, trop tard.

Heureusement, cependant, de nombreux fans ont encore vu et apprécié Birds of Prey. Cela a conduit de nombreuses personnes à tweeter leurs raisons de soutenir le film, avec plus de dix mille tweets, ce qui en fait une tendance aux États-Unis. S’adressant à Twitter, Yan a réagi avec enthousiasme au hashtag #ReasonsToSupportBoP. Elle a partagé un tweet montrant la tendance, sous-titrant: “C’est incroyable? Qu’est-ce qui se passe?! Merci beaucoup à tous! Quel plaisir. Je suis si heureuse en ce moment.” Découvrez le tweet de Yan ci-dessous:

Birds of Prey n’est qu’un des plus grands films de DC des prochaines années. En juin verra la sortie de Wonder Woman 1984, la suite tant attendue de Patty Jenkins à Wonder Woman en 2017. Ce film mettra à nouveau en vedette Diana Prince de Gal Gadot, ainsi que le retour surprise de Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, décédé dans le film original. 2021 aura The Suicide Squad, Black Adam avec Dwayne The Rock Johnson et The Batman, avec le nouveau croisé capé Robert Pattinson. Les fans ont eu un premier aperçu passionnant de Pattinson dans la combinaison plus tôt cette semaine.

Bien qu’il y ait clairement des choses à attendre après Birds of Prey, il est agréable de voir les fans montrer leur soutien au film. La réception critique du film a également été forte, ce qui rend les chiffres au box-office beaucoup plus perplexes. Birds of Prey n’en est qu’à ses débuts dans les salles, il y a donc toujours la possibilité que plus de gens regardent le film plus tard. Espérons que des hashtags comme #ReasonsToSupportBoP, ainsi que la réaction de Yan, encouragent les autres à voir Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn).

