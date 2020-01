Le directeur de Doom Eternal met fin aux rumeurs de Smash Bros Ultimate – pour l’instant

Doomguy, le chasseur de démons marin et brutal américain de la franchise emblématique Doom d’id Software, ne viendra pas de sitôt dans Super Smash Bros Ultimate, semble-t-il.

Dans une interview avec Metro, le directeur de Doom Eternal, Marty Stratton, a mis fin aux rumeurs selon lesquelles Doomguy était en train de jouer en tant que personnage DLC jouable pour le dernier jeu de combat Smash Bros, affirmant que l’idée avait été lancée mais n’avait pas mené à de sérieuses discussions jusqu’à présent.

“Je ne sais même pas qui a parlé à qui, mais nous avons plaisanté avec eux”, explique Stratton. “Nous avons une excellente relation avec eux en apportant Doom 2016 à Switch et ce genre de choses.

“Nous avons donc des gens formidables là-bas, mais c’est une de ces choses où c’est comme,” Ce ne serait pas cool? “Mais ça n’est jamais allé nulle part sérieusement, alors nous verrons.”

La longue route à parcourir

Doomguy ne sera donc pas sur cette scène Smash Bros Ultimate dans un avenir proche. La clarification de Stratton selon laquelle Nintendo n’a pas demandé les droits d’utilisation du personnage montre également clairement que cela ne se produira pas lors de la prochaine série de personnages de Fighters Pass.

Dans la dernière diffusion en direct de Smash Bros, le directeur de la franchise Masahiro Sakurai a annoncé un total de six combattants supplémentaires qui arriveraient dans le jeu l’année prochaine (probablement en 2021), et il est difficile d’imaginer que ces machines à sous soient annoncées sans que les personnages soient fermement verrouillés vers le bas pour la période – même si les moindres détails des animations, des mouvements et du style artistique étaient toujours épinglés.

Après l’annonce décevante que les prochains personnages à venir dans le jeu étaient Byleth – encore un autre personnage de Fire Emblem – et aussi Cuphead, qui ne sera disponible qu’en costume de Mii Fighter, il y a encore six chances pour Nintendo d’exciter vraiment leurs fans, mais il semble que le frisson d’adrénaline de tuer des démons avec un fusil de chasse et un lance-roquettes ne fera pas partie de leur stratégie.

Via GamesRadar