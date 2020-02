Le directeur de Knives Out a le choix controversé du meilleur pull du film

Couteaux sortis Le réalisateur Rian Johnson admet que son pull préféré du film n’est pas le pull en tricot torsadé bien-aimé Chris Evans, mais bien celui de Jaeden Martell. Martell joue Jacob Thrombey, Walt et Donna Thrombeys, le fils de droite, soutien de MAGA, qui passe la majeure partie du film à parcourir Internet et à se faire plaisir dans les toilettes. Jacob a cependant quelques informations clés à transmettre sur le personnage d’Evans, Ransom Drysdale, dans une scène particulière.

Johnson a parlé avec Vanity Fair et a interrompu la scène dans laquelle Ransom Drysdale arrive tôt pour une réunion de famille discutant du testament de Harlan Thrombey. Alors que la vidéo regorge de faits amusants en coulisses, l’un des morceaux les plus surprenants révélés par Johnson est que son pull préféré dans le film est celui que Martell porte dans cette scène. Johnson a dit: “Je pense que Jaeden gagne en fait le jeu de chandail ici avec ça – avec la chemise rose et les lignes. Tout s’aligne.”

Certes, il a un peu plus de flair que le câble torsadé Aran d’Evans. Le pull de Martell est de la même couleur crème et bien que le motif de la maille torsadée de Martell ne soit pas aussi complexe que celui d’Evans, il a un col rose clair avec un contour bleu marine qui fait ressortir le pull. Johnson a également ajouté qu’en dehors de son caractère saccadé, Martell est un jeune acteur très gentil et professionnel. Au-delà de Martell et de son pull dans Knives Out, Johnson a également abordé certaines informations d’initiés comme le fait que les cinéastes ne sont pas autorisés à donner des iPhones aux méchants.

Couteaux sortis débute lorsque le célèbre romancier criminel Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans sa succession juste après son 85e anniversaire, le détective curieux et débonnaire Benoit Blanc (Daniel Craig) est mystérieusement enrôlé pour enquêter. De la famille dysfonctionnelle de Harlan à son personnel dévoué, Blanc parcourt un réseau de harengs rouges et de mensonges égoïstes pour découvrir la vérité derrière la mort prématurée de Harlan.

