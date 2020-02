Le directeur de mise à niveau et le producteur veulent effectuer la mise à niveau 2 avec un budget plus important

Le réalisateur Leigh Whannell voudrait un budget plus important pour une suite potentielle à son film de 2018 Améliorer. Upgrade est un film d’action d’horreur avec Logan Marshall-Green dans le rôle de Gray Trace, un homme qui rejette la plupart des nouvelles technologies dans un monde futuriste. Après une attaque brutale qui laisse sa femme morte et lui paralysé, il reçoit une greffe cybernétique appelée STEM qui l’aide à se venger de la mort de sa femme. Bien que le film n’ait pas été un succès au box-office, il était toujours très rentable en raison de son petit budget et d’un succès critique. Il est considéré comme un succès sous-estimé, avec une base de fans très bruyante et passionnée.

Upgrade a été produit par la société de production cinématographique extrêmement prospère Blumhouse. La société est spécialisée dans les films d’horreur et est responsable de la production de Paranormal Activity, The Purge et The Conjuring pour n’en nommer que quelques-uns. Le fondateur Jason Blum semble tout aussi enthousiaste à l’idée d’une suite de mise à niveau potentielle que les fans. Il a dit que c’était certainement quelque chose à quoi lui et Whannell avaient pensé. Blum a déclaré: «J’adorerais une suite de mise à niveau … Je dirai que nous ne l’avons pas encore mis au lit. Nous n’avons pas de plans immédiats, mais la mise à niveau est très présente dans mon esprit – et dans l’esprit de Leigh également. “

Whannell a nié toute discussion sur une suite depuis très longtemps. Cependant, interrogé sur une suite lors de la promotion de son nouveau film The Invisible Man with Fandom, il a dit qu’il aimait travailler sur le premier film, mais aimerait un budget plus important s’il réalisait un autre film Upgrade. Whannell a déclaré: “J’ai adoré faire ce film, donc j’aimerais le faire avec un peu plus d’argent.” Whannell a cité les affaires d’Hollywood pour savoir si une suite serait éclairée. Il a poursuivi: “L’économie d’Hollywood dicte s’il y aura une suite, et Upgrade … Je ne dirais pas exactement que c’est un monstre.”

On peut affirmer que nous sommes à l’âge d’or du film d’horreur. Bien que souvent relégués à la saison d’Halloween ou aux mois de films plus lents de janvier et février, les films d’horreur et de thriller ont connu un énorme succès toute l’année au cours de la dernière décennie. De nombreux films d’horreur sont désormais des succès grand public, tant sur le plan financier que critique. Les exemples notables incluent It en 2017, qui est devenu le film d’horreur le plus rentable de tous les temps et l’un des films les plus rentables de tous les temps. Il y a aussi le propre Get Out de Blumhouse, qui a reçu quatre nominations aux Oscars et a même remporté une victoire pour le meilleur scénario original pour Jordan Peele.

Les réalisateurs et les scénaristes cherchent actuellement à bousculer le genre avec de nouvelles histoires, et le mélange d’horreur et d’action de Upgrade en est un exemple. Il est clair pourquoi les fans réclament une suite, et nous espérons que Leigh Whannell et Jason Blum pourront y arriver. Un Améliorer suite pourrait être juste la chose pour faire passer le film d’un classique culte à un vrai succès.

