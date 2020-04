Le directeur de Suicide Squad préfère Harley Quinn à Joker

James Gunn, directeur de The Suicide Squad, préfère Harley Quinn au Joker. Les deux personnages sont des méchants de Batman bien connus, Joker faisant ses débuts en 1940. Harley Quinn a fait ses débuts plus de 50 ans plus tard dans Batman: The Animated Series, mais s’est rapidement développée pour devenir presque aussi célèbre que le Clown Prince. des crimes. Les deux personnages ont été inclus dans un certain nombre d’émissions de télévision au cours de l’année, mais les personnages ont partagé l’écran le plus récemment en 2016 pour David Ayer’s Suicide Squad.

Le Joker a bien sûr eu de nombreuses apparitions en direct avant que Jared Leto n’assume le rôle de Suicide Squad, mais ce serait la première fois que les fans verraient une version en direct de Harley Quinn dans le film. Margot Robbie a été choisie pour incarner le personnage, une décision de casting qui a été l’une des rares louanges du film. En fait, Suicide Squad a eu du mal à se connecter avec les fans et les critiques. Le film a vraiment commencé à faire l’objet de critiques dès le début de la conception du Joker de Jared Leto. La représentation de Joker par Leto a été fortement critiquée dans Suicide Squad, probablement en partie parce que de nombreuses scènes de Joker ont été coupées du produit fini. La meilleure moitié de Joker a pu se connecter davantage avec les fans, ainsi qu’avec Gunn.

En relation: Gail Simone, écrivain comique Birds of Prey, n’est pas fan du Joker de Jared Leto

Tout en organisant une session de questions-réponses sur Instagram, Gunn a révélé qu’il préférait Harley Quinn au Joker. Gunn a révélé qu’il aimait Harley Quinn avant même qu’il ne commence à écrire The Suicide Squad et qu’elle ait toujours été l’un de ses personnages de bande dessinée préférés depuis ses débuts dans les années 90. Le commentaire complet de Gunn peut être vu dans la capture d’écran de son histoire Instagram ci-dessous.

Bien que Suicide Squad se soit mélangé à des critiques négatives, Margot est revenue cette année en tant que Harley Quinn pour Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn). Harley Quinn de Robbie sera de retour dans The Suicide Squad, mais ce n’est peut-être pas encore la fin de son personnage. Il a été révélé en 2017 qu’un film solo de Harley Quinn et Joker était en cours de développement, mais il semble très peu probable que cela se produise à ce stade compte tenu du contrecoup que Warner Bros a vu de Leto’s Joker. Harley Quinn est plus susceptible d’apparaître dans Gotham City Sirens, un film qui verrait Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman faire équipe. Non seulement Robbie veut revenir pour Gotham City Sirens, mais le succès critique de Birds of Prey pourrait aider à faire avancer le film.

Joker est souvent considéré comme le méchant le plus populaire de Batman, mais pas en ce qui concerne le DCEU. La plupart des fans préfèrent Harley Quinn de Robbie à Joker de Leto, principalement en raison de la façon dont les personnages ont été initialement traités dans Suicide Squad. Robbie et Will Smith ont obtenu le plus de temps d’écran dans Suicide Squad, ce qui a permis à Harley et Deadshot d’avoir un bon développement de personnage, contrairement au Joker. Harley Quinn est peut-être un méchant plus récent que le Joker en général, mais Gunn semble vraiment ravi qu’il puisse inclure l’un de ses personnages de bandes dessinées préférés dans The Suicide Squad.

Plus: Le directeur de Suicide Squad 2 admet que son joker préféré n’est pas Jared Leto

Source: James Gunn