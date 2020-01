Le directeur de Watch Dogs: Legion donne une interview de l’intérieur du jeu

Dans ce qu’elle appelle une première mondiale, la BBC a envoyé l’un de ses reporters dans le monde de Watch Dogs: Legion pour une interview avec le directeur créatif du jeu.

Au nom de BBC Click, Marc Cieslak s’est rendu au studio d’Ubisoft à Toronto où il a suivi le processus de numérisation par capture de mouvement et a été déposé directement dans Watch Dogs: Legion’s après le Brexit de Londres.

Cieslak a été rejoint dans un Piccadilly Circus virtuel (avec des bruits de la circulation et tout) par le directeur créatif du jeu, Clint Hocking, pour discuter de Watch Dogs: Legion et des réflexions du développeur sur son environnement.

Obtenez votre tête dans le jeu

Regardez Dogs: Legion. Dans une première mondiale, @MarcCieslak interviewe le directeur créatif des jeux à l’intérieur du jeu vidéo lui-même, retrouvez-le sur TV @BBCBreakfast et @BBCClick. pic.twitter.com/U3FQXiRQGr25 janvier 2020

Compte tenu de la décision d’Ubisoft de placer Watch Dogs: Legion dans un Londres post-Brexit qui est descendu dans un état de surveillance dystopique contre lequel les joueurs doivent se battre, Cieslak était intéressé de savoir si le studio prévoyait ou non un contrecoup à la suite de toucher à un sujet épineux.

Hocking a donné une réponse étonnamment simple, déclarant qu’il considère la question comme «un créateur de culture».

«Si nous créons des films, des films ou des livres, c’est la même chose avec les jeux vidéo», explique-t-il, «c’est notre responsabilité de regarder ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et d’avoir quelque chose à dire à ce sujet. Pour créer quelque chose de significatif, que les gens peuvent regarder et avec lequel ils peuvent s’engager et cela parle au monde dans lequel ils vivent. “

Hocking souligne également qu’Ubisoft a dû réfléchir à de nombreux sujets pertinents pour notre présent et notre avenir et déterminer s’ils valent la peine d’être abordés dans le jeu, y compris, mais sans s’y limiter, les réglementations sur les drones et l’auto-évaluation. conduire des voitures.

En dehors de cela, l’interview ne révèle pas beaucoup de nouvelles informations sur le jeu ou ses progrès, mais c’est un aperçu amusant de ce qui est possible avec la capture de mouvement. Entre cette interview étonnamment naturelle – compte tenu de la lourdeur du casque et de la configuration en studio qu’elle nécessite – et de la récente décision de lancer une bande-annonce de Star Wars à Fortnite, nous voyons des exemples de plus en plus intéressants du potentiel des espaces virtuels.

Après avoir été retardé à la fin de l’année dernière aux côtés de Gods and Monsters et Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion n’a toujours pas de date de sortie ferme. Pour le moment, tout ce que nous savons, c’est qu’il a été déplacé dans le prochain exercice d’Ubisoft et devrait être jouable avant la fin de 2020. Quand il sortira, le jeu est attendu sur les consoles actuelles ainsi que sur la prochaine génération PS5 et Xbox Series X.