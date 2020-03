Le directeur des Gardiens de la Galaxie suggère un message d’accueil adapté aux coronavirus

gardiens de la Galaxie Le réalisateur James Gunn a une suggestion pour ceux qui pratiquent la distance sociale due au coronavirus: utilisez le salut Ravager. La pandémie de coronavirus, connue sous le nom de COVID-19, a provoqué d’immenses perturbations aux États-Unis au cours des deux dernières semaines. Dans le monde du divertissement, de nombreuses sorties de films ont été reportées, notamment No Time to Die, Mulan et A Quiet Place Part II. Dans certains cas, la sortie des films a été retardée à l’étranger avant que la même chose ne se produise aux États-Unis.Cependant, pour l’instant, certains films à succès, comme Black Widow de Marvel, conservent leurs dates de sortie prévues.

Les productions cinématographiques et télévisuelles ont également fermé, certaines pendant deux semaines tandis que d’autres ont cessé de tourner indéfiniment. Les prochains spectacles de Disney + de Marvel, Loki, WandaVision et The Falcon and the Winter Solider, ont tous cessé leur production à ce stade. On ne sait pas si cela affectera leurs dates de sortie cette année et l’année prochaine. Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont également cessé de tourner temporairement, tout comme le remake en direct de Disney La petite sirène.

Heureusement, Gunn a une solution sur la façon de se saluer pendant le problème de coronavirus en cours. Dans une publication Instagram, il a suggéré le salut Ravager, un favori des fans des films des Gardiens de la Galaxie. Gunn a partagé une photo du deuxième film de la franchise de Kraglin saluant le héros déchu Yondu. C’est un moment puissant du film qui fonctionne également pour la distanciation sociale à la suite du coronavirus. Consultez le post de Gunn ci-dessous:

Il est probable que l’industrie du divertissement, comme la plupart des autres, ressentira les effets du coronavirus pour les années à venir. Ce week-end a déjà vu le box-office national atteindre un creux de 20 ans en raison de la pandémie. La plupart des théâtres ont également décidé de réduire la capacité d’audience de 50% pour le moment, ce qui n’aidera pas les choses. Le box-office mondial a déjà perdu environ 7 milliards de dollars, en partie à cause de la fermeture des cinémas chinois pendant plusieurs semaines. Les retards de sortie coûteront également des millions de dollars aux studios, en particulier pour les films qui étaient bien dans leurs périodes promotionnelles.

Avec la nervosité compréhensible du monde à propos du coronavirus, c’est bien que Gunn ait proposé une solution légère pour aider à la distanciation sociale. La pandémie a vu de nombreux acteurs du divertissement utiliser leurs plateformes pour aider à atténuer le stress ou fournir des suggestions utiles concernant le virus. Alors que ce post particulier de Gunn sur gardiens de la Galaxie peut sembler petit, il a probablement fait sourire de nombreux fans, ce qui est rare en ce moment.

