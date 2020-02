Le disque dur battra le SSD sur la capacité alors que les disques durs de 80 To apparaissent

L’entreprise derrière les plateaux qui alimentent des millions de disques durs dans le monde a confirmé qu’elle avait terminé ses travaux sur une nouvelle génération de supports d’enregistrement magnétique assisté par chaleur (HAMR).

Showa Denko K.K. (SDK) affirme que les nouveaux plateaux atteindront une densité surfacique de 5 à 6 To par pouce carré, ce qui représente entre quatre et cinq fois ce que proposent les plateaux actuels.

Les plus gros disques durs du marché offrent jusqu’à neuf disques en rotation. Si les chiffres du SDK sont exacts, cela signifie que les disques durs de 80 To pourraient devenir une réalité cette décennie.

Après une série d’acquisitions et de consolidations, il ne reste aujourd’hui que trois principaux fabricants de disques durs. Western Digital, Seagate et Toshiba produisent tous des millions de disques durs, un nombre croissant allant à des fournisseurs de services à grande échelle comme Google, Microsoft et Amazon.

Le plus gros disque dur actuellement disponible est un modèle de 20 To de Western Digital, l’Ultrastar HC650, qui utilise une technologie appelée SMR.

En ce qui concerne les prix, le disque dur le moins cher par capacité a un prix par téraoctet approchant les 15 $, ce qui porterait le prix d’un disque dur de 80 To à environ 1200 $.

Cela peut sembler beaucoup, mais les économies potentielles en termes de capacité de stockage, de consommation d’énergie et de maintenance générale dépasseraient probablement les dépenses d’investissement.

Via Anandtech