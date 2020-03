Le district scolaire de Seattle ferme jusqu’à 2 semaines en raison de COVID-19 et passera à une plate-forme d’apprentissage en ligne – .

(Photo Bigstock)

L’apprentissage en ligne sera mis à l’épreuve pour un district scolaire de la région de Seattle car il sera fermé pendant deux semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

La surintendante du district scolaire de Northshore, Michelle Reid, a annoncé mercredi soir que les 33 écoles fermeront à compter du 5 mars pour une durée maximale de 14 jours. Le district déplacera les cours vers une plateforme d’apprentissage en ligne basée sur le cloud à partir du lundi 9 mars.

À cette fin, nous déplaçons notre éducation de la salle de classe à quatre murs vers le cloud.

«Soyons clairs: l’éducation est un service auquel notre district est résolument attaché», a écrit Reid dans sa lettre aux parents. «Ce n’est pas un endroit. À cette fin, nous déplaçons notre éducation de la salle de classe à quatre murs vers le cloud. »

Le quartier utilise une variété d’applications et de services pour ses 23 000 étudiants et plus, y compris des sessions vidéo en direct, un chat en ligne et le téléchargement d’images / vidéos. Chaque élève possède un compte Google via Google Apps for Education. Les comptes sont gérés et contrôlés par les employés du district.

Les étudiants qui ont besoin d’un appareil et / ou d’une connexion Internet pour la fermeture de deux semaines sont priés de remplir un formulaire.

Le district a organisé mardi une formation d’une journée complète pour les enseignants afin de faciliter la transition vers l’enseignement en ligne. Reid a déclaré à KIRO Radio que les chefs de district envisageaient d’utiliser des équipes Microsoft.

“Bien que l’idée de l’enseignement en ligne ou de l’apprentissage mixte ne soit pas nouvelle pour notre équipe pédagogique, le déplacement de l’enseignement entièrement en ligne est un voyage que nous allons tous naviguer ensemble”, a déclaré Reid.

(Google Image)

Le district suit la loi fédérale pour filtrer l’accès à Internet et enseigner la sécurité en ligne. Il note que les comptes Google Apps for Education sont “couverts par des pratiques de confidentialité des données plus restrictives que les comptes Google” classiques “, y compris une restriction sur la publicité et l’utilisation des données des étudiants à des fins publicitaires”.

Google a transformé les écoles à travers le pays avec des ordinateurs portables bon marché et des logiciels gratuits. Mais le mois dernier, le procureur général du Nouveau-Mexique a poursuivi le géant de la technologie, accusant Google de suivre les élèves à leur insu et sans la permission des parents.

En septembre dernier, Google a payé une amende de 170 millions de dollars pour violation de la vie privée des enfants sur YouTube.

Les parents ont la possibilité de mettre fin à l’accès de leurs élèves aux outils et ressources électroniques fournis par une école.

“Si vous ne voulez pas que votre élève utilise les ressources technologiques du District, sachez que votre décision d’éliminer l’accès à ces outils peut affecter de manière significative la capacité de votre élève à travailler en collaboration avec ses pairs sur les devoirs de classe et le projet, et peut avoir un impact sur la développement des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans ce monde de plus en plus numérique », lit-on sur son site Internet.

Nous avons contacté le district pour plus de détails sur ses outils d’apprentissage en ligne.

Le district couvre des villes au nord de Seattle, notamment Bothell, Woodinville et Kenmore. Il s’étend à travers le comté de King et le comté de Snohomish. Près de 15% des étudiants reçoivent des repas gratuits ou à prix réduit. Environ 56% des étudiants sont de race blanche; 20,3% d’Asie; 12,4% hispanique; et 2,1% de noir.

Un parent bénévole de Woodmoor Elementary a été testé «présumé positif» pour le coronavirus, a déclaré Reid dans sa lettre. Elle a noté que 26 écoles ont été touchées par une exposition directe ou indirecte à COVID-19. Le district a fermé Bothell High School et Frank Love Elementary la semaine dernière en raison de l’épidémie.

Seattle est devenue l’épicentre américain du coronavirus. Les responsables de la santé publique du comté de King ont signalé aujourd’hui 10 nouveaux cas confirmés de COVID-19, dont un décès supplémentaire. Cela porte le total du comté de King à 31 cas confirmés, avec neuf décès.

Suivez ce post pour les mises à jour en cours sur la nouvelle éclosion de coronavirus.