Le djay d’Algoriddim pour iPad et Mac gagne l’intégration SoundCloud et Tidal

L’application Djay populaire pour iPad, iPhone et Mac obtient une belle mise à jour avec deux nouvelles intégrations majeures: SoundCloud et Tidal. Le partenariat avec Tidal offrira aux utilisateurs de Djay la possibilité de mixer en direct l’audio et la vidéo HiFi du service, tandis que le nouveau support SoundCloud donne accès à la diffusion en direct et mixe plus de 200 millions de chansons.

Algoriddim a détaillé la mise à jour de l’application djay dans un communiqué de presse aujourd’hui:

Algoriddim a annoncé aujourd’hui une mise à jour majeure gratuite de djay, son application musicale multi-primée Apple Design Award, intégrant à la fois SoundCloud et TIDAL dans ses applications mobiles et de bureau. Les partenariats permettent à Algoriddim de porter le streaming dans les logiciels DJ à un niveau sans précédent, en introduisant le mixage vidéo en direct via TIDAL, l’accès au catalogue unique de SoundCloud et de puissantes recommandations de chansons pour le contenu audio et vidéo, dans l’un de ses plus mises à jour importantes des fonctionnalités à ce jour.

intégration de djay SoundCloud

Pour profiter pleinement de l’intégration SoundCloud, les utilisateurs de djay devront être abonnés à SoundCloud Go +.

La dernière mise à jour de djay se connecte de manière transparente à SoundCloud, permettant aux créateurs de diffuser et de mixer instantanément plus de 200 millions de pistes à l’aide d’un abonnement Premium SoundCloud Go +. De plus, la fonction innovante Match de djay a été étendue au catalogue de musique de SoundCloud, fournissant de puissantes recommandations de chansons pour aider les utilisateurs à trouver la piste suivante parfaite pour leur file d’attente.

Cependant, le partenariat verra quelques pistes SoundCloud disponibles gratuitement.

Algoriddim et SoundCloud offrent un accès gratuit à une sélection de titres en vedette dans la dernière application djay, sans connexion requise. Les listes de lecture organisées présentent des artistes émergents dans une variété de genres, notamment le hip-hop, la house, la tech house, le festival EDM, le trap et le dubstep.

Intégration djay Tidal

En ce qui concerne le nouveau support Tidal dans djay, voici comment Algoriddim décrit comment cela fonctionnera:

Les DJ peuvent désormais utiliser le son HiFi et le contenu exclusif de TIDAL grâce à son intégration djay complète. Les utilisateurs de djay Pro peuvent également diffuser de manière transparente le catalogue unique de vidéos musicales et de pistes audio de TIDAL, permettant aux utilisateurs de mixer des vidéos et des chansons en temps réel – quelque chose de sans précédent sur un appareil mobile. Cette fonctionnalité pionnière ouvre un nouveau chapitre pour les DJ et les VJ, offrant des possibilités illimitées de sortie vidéo, permettant aux utilisateurs de mixer entre des clips vidéo de la même manière qu’ils le feraient entre des chansons. Les utilisateurs de Djay pourront également recevoir un essai TIDAL gratuit de trois mois à venir, qui pourra être utilisé dans les applications d’Algoriddim.

De plus, la fonction Automix de djay fonctionnera avec Tidal.

Djay étend également sa fonction innovante Automix à la vidéothèque de TIDAL, en utilisant sa technologie IA innovante pour permettre aux utilisateurs de se détendre et de profiter d’une liste de lecture parfaitement mélangée sans intervention manuelle. La fonction Match de djay englobera également les catalogues de musique et de vidéos de TIDAL, suggérant de la musique ou des vidéos compatibles pendant un mixage.

djay est un téléchargement gratuit pour iPhone et iPad sur l’App Store, avec les fonctionnalités Pro à partir de 5 $ / mois.

djay pour Mac coûte 50 $ après un essai gratuit disponible sur le site Web d’Algoriddim.

Découvrez plus sur cette mise à jour dans la vidéo ci-dessous:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: