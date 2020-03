le DLC Euro 2020 sera publié

Bien qu’il ne sache pas s’il y aura ou non un futur champion d’Europe, les fans d’eFootball PES 2020 ils auront au moins la possibilité de recréer le tournoi seul et en ligne. Le piblisher Konami a confirmé aujourd’hui qu’il publierait une mise à jour gratuite Euro 2020 pour le jeu le 30 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

PES 2020: il y aura un tournoi sur le jeu, mais probablement le vrai sera annulé

Quant à ce que l’on peut attendre du DLC, Konami dit qu’il présentera les 55 équipes nationales, ainsi que des reconstitutions fidèles des stades Wembley et Zenit à Saint-Pétersbourg. Fin juin, la société ajoutera également le ballon officiel de la finale de l’Euro 2020 au match. Aussi myClub, Réponse de PES à la fonction d’Ultimate Team FIFA, Subira quelques modifications. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction “joueurs en vedette”.

Pour le moment, le tournoi Euro 2020 devrait commencer le 12 juin. Cependant, avant aujourd’hui, l’Union des associations européennes de football (UEFA) a déclaré qu’il souhaitait tenir une réunion à distance avec les 55 de ses membres 17 mars pour parler du tournoi. “Les discussions incluront toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA Euro 2020”, a-t-il déclaré. L’épidémie de coronavirus devenant une pandémie, d’autres organisations sportives telles que NBA et NCAA prenant des mesures drastiques pour protéger les supporters et les joueurs, l’UEFA est susceptible de reporter le tournoi.