Le docteur Strange est un directeur encore pire que Dumbledore

Avertissement: SPOILERS for Strange Academy # 1

C’est officiel: Docteur étrange est un directeur encore pire qu’Albus Dumbledore. Dumbledore a peut-être été l’un des plus grands sorciers de tous les temps, mais les lecteurs de J.K. Les romans Harry Potter de Rowling n’étaient toujours pas impressionnés par son style d’enseignement. Le directeur a montré peu de souci pour la sécurité des élèves, les avertissant de temps en temps de parties du terrain de l’école qu’ils ne devraient pas visiter de peur d’une “mort violente”. Il avait tendance à regarder de côté plutôt qu’à intervenir directement, permettant à son élève le plus prisé Harry Potter de risquer sa vie maintes et maintes fois. De l’avis de Dumbledore, apprendre la magie, c’est entrer directement dans la ligne de feu – même si vous n’êtes qu’un enfant.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Marvel Comics vient de lancer Strange Academy, de l’écrivain Skottie Young et de l’artiste Humberto Ramos. C’est essentiellement la réponse de Marvel à Poudlard, le docteur Strange et les sorciers les plus expérimentés du monde décidant d’ouvrir une école de sorcellerie et de sorcellerie. Les professeurs de classe incluent Daimon Hellstrom, Nico Minoru, Scarlet Witch, Magik et Shaman, tandis que le docteur Strange lui-même sert de directeur. Cela donne une occasion sans précédent de comparer les styles d’enseignement d’Albus Dumbledore et du propre sorcier suprême de Marvel.

Connexes: Sam Raimi a référencé le docteur Strange dans Spider-Man 2 de 2004

Dumbledore se sentait comme un directeur à temps partiel dans Harry Potter et la pierre philosophale, et il en va de même pour le docteur Strange dans Strange Academy # 1. Le directeur est autrement engagé lorsque les élèves arrivent et ne se téléporte que lorsqu’il a besoin de renfort pour affronter une créature magique appelée Throzil. Strange ne se soucie clairement pas de la sécurité des étudiants, invitant un groupe de jeunes sorciers non formés à le rejoindre dans la bataille. «Qui veut s’amuser un peu lors de son premier jour d’école», lance-t-il, et les enfants entrent en action. Il convient de se rappeler qu’au moins un de ces élèves est complètement brut et totalement inexpérimenté, sans aucune idée du prix à payer pour exercer la magie. Bien qu’il soit possible que le docteur Strange utilise simplement une méthode d’enseignement non conventionnelle pour évaluer le potentiel et les connaissances des étudiants, il existe des moyens beaucoup plus sûrs de le tester. Le frère Voodoo ne semble pas du tout impressionné.

La première rencontre d’Harry Potter avec Albus Dumbledore fut une rencontre au cours de laquelle le directeur lui parut remarquablement excentrique. Le discours d’introduction de Dumbledore à la fête était déconcertant et amusant; “Nitwit. Blubber. Oddment. Tweak.” En revanche, Strange présente un discours beaucoup plus laconique et inquiétant à sa première classe d’élèves. “Je sais que certains d’entre vous paniquent à quel point tout cela est génial et effrayant”, observe-t-il. «Et certains d’entre vous pensent probablement que vous n’avez pas besoin d’être ici parce que vous êtes déjà si mauvais. Quoi qu’il en soit, faites tremper tout ça. Amusez-vous, et surtout … essayez de ne pas mourir. Il est stupéfiant de voir à quelle vitesse le docteur Strange passe d’une conversation légère à la perspective de la mort d’un étudiant.

L’implication claire est que le docteur Strange et ses professeurs ont créé Strange Academy parce qu’ils croient que toute la communauté magique est sur le point d’être attaquée, et les professeurs eux-mêmes – aussi puissants soient-ils – ne suffiront pas. Dumbledore avait initialement vu Harry Potter de la même manière, le considérant comme un sacrifice nécessaire pour vaincre Voldemort, mais il se retrouva malgré tout à aimer le garçon. Pour l’instant, cependant, il semble que la perspective du Docteur Strange soit encore pire que celle de Dumbledore; toute son école n’est qu’un gambit, et chaque élève est un pion dans son grand jeu. Il reste à voir si le Docteur Strange apprendra à voir la valeur de ses élèves et à les aimer comme Dumbledore l’a fait avec Harry Potter.

Strange Academy # 1 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

Plus: Infinity War a presque eu Doctor Strange In Iron Man Armor: Comment cela aurait pu fonctionner

Better Call Saul Season 5 Hints Why Kim is not in Breaking Bad

A propos de l’auteur

Tom Bacon est l’un des scénaristes de ., et il est franchement amusé que son enfance soit de retour – et cette fois, c’est cool. Tom se concentre généralement sur les différentes franchises de super-héros, ainsi que sur Star Wars, Doctor Who et Star Trek; il est aussi un lecteur avide de bandes dessinées. Au fil des ans, Tom a établi une relation solide avec certains aspects des diverses communautés de fans et est modérateur de certains des plus grands groupes MCU et X-Men de Facebook. Auparavant, il a écrit des nouvelles et des articles sur le divertissement pour Movie Pilot.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Tom est toujours fortement lié à son alma mater; en fait, pendant son temps libre, il y est aumônier volontaire. Il est fortement impliqué dans son église locale, et quiconque le vérifie sur Twitter apprendra rapidement qu’il s’intéresse également à la politique britannique.

En savoir plus sur Thomas Bacon