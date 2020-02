Le document de support Apple détaille les fonctionnalités du routeur HomeKit, un processus d’installation compliqué

Apple a annoncé la prise en charge de HomeKit pour les routeurs à la WWDC l’année dernière, mais depuis lors, de nombreux détails plus spécifiques sont restés un mystère. Un nouveau document de support récemment publié par Apple propose cependant de nouvelles informations sur le fonctionnement des routeurs HomeKit, le processus de configuration, etc.

L’ascenseur pour les routeurs HomeKit est qu’ils ajoutent plus de protection à vos accessoires pour la maison. Apple explique que l’utilisation des routeurs HomeKit «ajoutera plus de protection à vos accessoires domestiques en contrôlant les services et les appareils avec lesquels ils communiquent sur votre réseau Wi-Fi domestique et sur Internet».

Dans l’application Home de votre iPhone, iPad ou Mac, vous pourrez personnaliser le niveau de sécurité de connexion pour chaque accessoire HomeKit. L’option la plus sécurisée garantira que votre accessoire HomeKit ne pourra interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. Voici comment Apple explique les options:

Restreindre à la maison: Le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir qu’avec HomeKit via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connecte pas à Internet ni à aucun appareil local, de sorte que les services tiers, comme les mises à jour du micrologiciel, peuvent être bloqués.

Automatique: Sécurité par défaut. Votre accessoire peut communiquer avec HomeKit et les connexions recommandées par son fabricant.

Pas de réstriction: Moins sûr. Ce paramètre contourne le routeur sécurisé et permet à votre accessoire d’interagir avec n’importe quel appareil de votre réseau ou service Internet.

Comme l’a souligné Christopher Close sur Twitter, cependant, le processus de configuration vous demandera de supprimer et de rajouter tous vos accessoires HomeKit compatibles WiFi. Cela ressemble à une expérience plutôt ennuyeuse, en particulier pour les personnes ayant des configurations HomeKit plus complexes:

Après la configuration, ajoutez vos accessoires HomeKit à l’application Home. Si vous avez déjà des accessoires Wi-Fi HomeKit ajoutés à l’application Home, supprimez-les et réinitialisez-les, puis ajoutez-les à nouveau à l’application Home pour une connexion plus sécurisée.

Devoir reconstruire l’intégralité de votre configuration HomeKit à partir de zéro est une tâche ardue, surtout quand Apple n’offre aucune sorte de fonctionnalité de sauvegarde de première partie pour les accessoires HomeKit. Les applications tierces telles que Controller for HomeKit vous permettent de sauvegarder et de restaurer votre configuration HomeKit, mais on ne sait pas comment cela pourrait s’intégrer aux routeurs HomeKit.

Pour l’instant, aucun routeur compatible HomeKit n’est disponible. Eero semble sur le point de déployer la fonctionnalité sur ses routeurs maillés. Dans une note récente sur son site Web, Linksys a déclaré que ses routeurs Velop n’étaient qu’à quelques jours de recevoir le support HomeKit, mais il a ensuite reculé devant cette promesse.

