Le DoD est susceptible de diviser le contrat JEDI entre Amazon et Microsoft, selon un analyste – .

Le Pentagone, siège du département américain de la Défense. (Photo DoD)

Amazon et Microsoft pourraient-ils finir par partager le très convoité contrat d’informatique en nuage JEDI de 10 milliards de dollars du Pentagone?

C’est le scénario susceptible de se jouer à la lumière des récents développements juridiques, selon Daniel Ives, analyste technologique chez Wedbush Securities.

Analyste de Wedbush Daniel Ives. (Image Wedbush)

Cette semaine, le ministère de la Défense a déclaré qu’il souhaitait “reconsidérer certains aspects” de sa décision d’attribuer le contrat à Microsoft, sur la base des défis techniques présentés par la branche cloud computing d’Amazon.

Amazon Web Services a poursuivi le gouvernement fédéral après que Microsoft soit devenu le gagnant surprise du contrat JEDI l’année dernière. En plus des critiques sur la capacité de stockage en ligne de Microsoft, Amazon a affirmé que l’animus personnel du président Donald Trump envers Amazon avait indûment influencé le résultat du concours JEDI.

Ives pense qu’Amazon a un argument solide, et le Pentagone est désormais confronté à deux options: combattre Amazon devant les tribunaux dans le cadre d’une bataille prolongée qui retarde le travail lié à JEDI.

Ou, dans le scénario qu’il a dit «maintenant probable», le DoD partage l’offre entre Microsoft et Amazon.

“Alors qu’il s’agissait initialement d’un contrat à source unique, nous pensons que l’écriture est sur le mur que le Pentagone doit probablement rompre ce contrat afin de le faire avancer et de démarrer le processus d’approvisionnement, étant donné l’importance cruciale de l’accord JEDI pour le DOD global. et des opérations / infrastructures militaires mondiales stratégiques à plus long terme », a écrit Yves Arounian, analyste d’Ives et Wedbush, dans une note de recherche. “Nous surveillerons de près la prochaine décision du Pentagone afin de mieux évaluer le processus / le calendrier / l’attribution du contrat de JEDI au cours des prochains mois pour mettre fin à cet arrêt.”

Ce n’est pas quelque chose qui peut continuer à être rejeté. Il est important que cela commence le plus tôt possible.

Le contrat JEDI implique la refonte de l’infrastructure technologique du DoD, permettant à différentes branches de l’armée de partager des informations sensibles dans le cloud, tout en incorporant la technologie de l’intelligence artificielle. Amazon a été considéré comme un favori pour remporter le contrat, qui a attiré d’autres soumissionnaires, notamment Oracle, IBM et Google.

S’adressant à . par téléphone vendredi, Ives a déclaré qu’il s’attend à ce que le DoD éloigne la bataille des tribunaux et donne le feu vert au nouvel accord d’ici la fin du printemps.

“Ce n’est pas quelque chose qui peut continuer à être rejeté”, a déclaré Ives. “Il est important que cela commence le plus tôt possible.”

Un juge fédéral a émis une injonction préliminaire le mois dernier empêchant Microsoft et le Pentagone de poursuivre les travaux sur le contrat en attendant l’issue de la contestation judiciaire d’Amazon.

Une porte-parole du Pentagone, Rachel VanJohnson, a déclaré au Washington Post cette semaine que le processus d’évaluation des offres était «juste et impartial».

“Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision de la Cour, nous devons examiner les conclusions de l’ordonnance de la Cour dans le but de garantir que nos combattants obtiendront cette technologie urgente et indispensable aussi rapidement et efficacement que possible”, a-t-elle déclaré. “En tant que tel, le Département a déterminé que la voie à suivre la meilleure et la plus efficace était de procéder à une réévaluation des propositions afin de répondre aux préoccupations notées de la Cour.”