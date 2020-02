Le DOJ américain aurait interrogé des fabricants d’applications tiers dans le cadre de sa sonde antitrust d’Apple

Le ministère américain de la Justice aurait contacté les meilleurs développeurs d’applications alors qu’il enquêtait sur un comportement anticoncurrentiel potentiel d’Apple. . rapporte qu’une «poignée» de développeurs d’applications ont été contactés par le MJ dans le cadre de cette enquête.

Suren Ramasubbu, directeur général de Mobicip, a déclaré à . qu’il avait été interviewé par un enquêteur américain en novembre après que son application de contrôle parental ait été supprimée de l’App Store l’année dernière pour “non-respect des exigences imposées par Apple”.

Le directeur général du développeur Mobicip, Suren Ramasubbu, a déclaré à . qu’il avait été interviewé en novembre par un enquêteur américain qui avait posé des questions sur les interactions de l’entreprise avec Apple. L’application, qui compte près d’un million d’utilisateurs dans le monde, permet aux parents de contrôler ce que leurs enfants voient sur leurs iPhones.

Le rapport d’aujourd’hui porte sur Screen Time et les développeurs concernés par la sortie d’Apple de Screen Time. Ramasubbu aurait été contacté par Apple au début de 2019, quand Apple l’a averti que l’application violait «les règles relatives aux éléments techniques qui étaient auparavant acceptables».

Finalement, l’application Mobicip a été supprimée de l’App Store à la mi-2019, puis rétablie en octobre, mais «les activités de l’entreprise ont diminué de moitié», indique le rapport.

En plus de Ramasubbu, cependant, les enquêteurs auraient également contacté d’autres développeurs d’applications. On ne sait pas si le DOJ n’a contacté que les développeurs d’applications de contrôle parental, ou si le questionnement s’est étendu au-delà de cette catégorie.

Six dirigeants d’entreprises de contrôle parental interrogés par . ont déclaré qu’ils avaient une relation confortable avec Apple jusqu’à la mi-2018. C’est à ce moment qu’Apple a présenté son propre logiciel similaire permettant aux parents de surveiller le temps d’écran et les recherches de leurs enfants sur l’écran du téléphone.

Les applications de contrôle parental ont été un sujet controversé dans l’App Store au cours des dernières années. Apple les a sévèrement réprimés l’année dernière, invoquant des problèmes potentiels de sécurité et de confidentialité. L’année dernière, Apple est revenu sur certaines de ses directives d’application de contrôle parental plus strictes, mais les choses sont toujours plus examinées qu’elles ne l’étaient auparavant.

Apple a indiqué à . son site Web destiné aux développeurs, où la société affirme que l’App Store est conçu pour maintenir les applications «à un niveau élevé de confidentialité, de sécurité et de contenu».

