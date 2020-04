Le don de coronavirus d’Apple a doublé en Chine; orientation à long terme

Un don de coronavirus Apple a été doublé alors que la société cherche à fournir une aide supplémentaire en Chine.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé aujourd’hui sur Weibo que la société apporterait au total plus de 50 millions de yuans (7 millions de dollars)…

. rapporte que le don d’origine d’Apple était destiné à une réponse d’urgence à la crise, tandis que le solde devrait avoir un impact à plus long terme.

Apple a déjà fait don de 20 millions de yuans du montant promis par le biais de la Fondation chinoise pour la réduction de la pauvreté, basée à Pékin, pour soutenir six hôpitaux du Hubei, y compris l’hôpital de fortune Leishenshan de Wuhan, a déclaré Cook.

Apple contribuera le reste de l’argent pour soutenir les efforts de rétablissement de la santé publique à plus long terme, a-t-il déclaré.

“La Chine a fait preuve d’un esprit et d’une résilience incroyables pendant l’épidémie de COVID-19 et nous sommes reconnaissants à nos équipes, partenaires et clients pour leur soutien en ces temps difficiles”, a déclaré Cook dans un message sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter.

Les dons en Chine ne sont pas la seule contribution de l’entreprise à la lutte contre la pandémie mondiale. À la mi-mars, le fabricant d’iPhone a annoncé qu’il égalait les dons des employés mondiaux deux à un, avec 15 millions de dollars versés à ce moment-là.

Quelques jours plus tard, la société a déclaré qu’elle faisait «un don substantiel» aux services d’urgence en Italie, y compris la fourniture de fournitures médicales, en plus de soutenir les efforts locaux de collecte de fonds dans la Silicon Valley.

Ensuite, un don de millions de masques N95 à des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe. Une mise à jour vers la fin du mois a révélé que le nombre avait atteint 10 millions. Cook a déclaré qu’Apple utilisait son vaste réseau de chaîne d’approvisionnement pour se procurer et acheter les masques.

Apple a également créé une application de dépistage COVID-19, a mis en évidence une application officielle britannique, a mis à jour Siri avec un questionnaire sur les coronavirus – et sur une note plus légère, a fourni des listes de lecture appropriées pour aider les gens à traverser la période de verrouillage.

