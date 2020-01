Le dongle Shield TV de Nvidia ne peut exécuter que des applications 32 bits, mais vous n’avez probablement pas besoin de paniquer

À la fin de l’année dernière, Nvidia a sorti une paire de nouveaux appareils Shield TV: le dongle Shield TV en forme de tube et le Shield TV Pro plus traditionnel. Il a été découvert plus tard que le dongle exécutait une version 32 bits d’Android TV, ce qui faisait craindre à certaines applications incompatibles, mais vous (probablement) n’avez rien à craindre.

Les deux appareils Shield TV de 2019 utilisent le même processeur Tegra X1 +, mais ils diffèrent en termes de quantité de RAM. Alors que le Pro a 3 Go de RAM, le dongle n’a que 2 Go. Même si le processeur est capable d’exécuter Android TV 64 bits, Nvidia a décidé d’opter pour Android TV 32 bits sur le dongle.

De nombreux acheteurs l’ont souligné depuis la sortie, et certains ont même retourné leurs boucliers, estimant que la limitation 32 bits est une rupture. Le site Web de Nvidia répertorie les applications qui ne fonctionneront pas sur le dongle, qui incluent la plupart des anciens titres exclusifs de Shield et l’émulateur Wii / GameCube Dolphin:

Borderlands 2

Borderlands: la pré-suite

Contraste

Doom 3

Half-Life 2 + Episodes

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Solid 2

Metal Gear Solid 3

Portail

Resident evil 5

Super Mega Baseball

Le témoin

Tomb Raider (2013)

Cheval de poulet ultime

Émulateur de dauphin

Bien que Nvidia n’ait jamais précisé pourquoi la plupart du catalogue exclusif de Shield est manquant, je suppose que la société ne peut pas publier de versions 32 bits (peut-être en raison d’accords expirés / d’un manque d’intérêt des développeurs), ou ne croit pas que les jeux fonctionnerait assez bien avec seulement 2 Go de RAM. Mise à jour: Nvidia nous a dit que les jeux nécessitent simplement 3 Go de RAM pour fonctionner.

En ce qui concerne l’émulateur Dolphin, un article sur le blog du projet de 2018 explique qu’un processeur 64 bits est requis car il était trop difficile de maintenir la compatibilité avec toutes les architectures 32 bits (y compris les PC x86 32 bits):

ARMv7, en tant qu’architecture 32 bits uniquement, était tout simplement trop limité pour que Dolphin puisse obtenir une vitesse maximale dans 99% du catalogue de Dolphin. Tout comme la raison pour laquelle nous avons supprimé notre JIT x86 32 bits, la nature 32 bits d’ARMv7 a nécessité toutes sortes de solutions de contournement folles et a empêché d’innombrables optimisations. Cela ne pouvait tout simplement pas être amélioré davantage.

Donc, la question demeure: pourquoi Nvidia a-t-il opté pour Android TV 32 bits sur le dongle Shield? Nous avons contacté l’entreprise avec cette question, et la réponse n’est peut-être pas surprenante – Nvidia voulait un prix plus économique:

Pour qu’une application soit compatible avec Android TV, elle doit prendre en charge 32 bits. Par conséquent, SHIELD TV prend en charge toutes les applications Android TV. En déplaçant SHIELD TV sur 32 bits, nous avons pu le réduire à un prix inférieur sans affecter l’expérience utilisateur pour la grande majorité de nos utilisateurs.

SHIELD TV Pro continue de prendre en charge 64 bits pour les utilisateurs enthousiastes qui souhaitent charger de côté les rares cas où une application est uniquement en 64 bits. Les deux modèles prennent en charge toutes les applications Android TV, Dolby Vision, Dolby Atmos et notre nouvelle fonctionnalité de conversion ascendante AI.

Il est important de garder à l’esprit que les systèmes d’exploitation 64 bits fonctionnent généralement moins bien sur les systèmes avec moins de 3 à 4 Go de RAM que les équivalents 32 bits, même avec des CPU identiques. En optant pour Android TV 32 bits, Nvidia pourrait étirer 2 Go de RAM encore plus loin qu’avec Android TV 64 bits, améliorant ainsi l’expérience globale.

Il convient de noter que Nvidia n’est pas le seul fabricant à l’avoir fait. Dans le passé, plusieurs téléphones Motorola ont utilisé Android 32 bits pour réduire l’utilisation de la mémoire, comme le Moto G6. Amazon a fait de même avec certaines de ses tablettes Fire.

Une partie de la panique autour de cette question est venue de l’exode 32 bits qui se déroule depuis quelques années. Apple a récemment abandonné la prise en charge de tous les logiciels 32 bits sur Mac et iPhone, et de nombreux systèmes d’exploitation basés sur Linux s’éloignent du 32 bits. Cependant, Google n’a montré aucun intérêt à faire de même avec Android – les développeurs ne sont même pas encore tenus de créer des binaires 64 bits.

En résumé, vous n’avez probablement pas à vous soucier du système d’exploitation 32 bits du dongle Shield TV. Bien que vous manquiez l’ancien catalogue de jeux Shield et un émulateur, à peu près toutes les autres applications et jeux Android TV fonctionneront très bien.