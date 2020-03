Le DOOM Eternal Denuvo a déjà été surmonté

Denuvo de DOOM Eternal, le système de “ retenue ” numérique (DRM) mis en œuvre dans le meilleur jeu de ce mois-ci, n’a pas laissé entendre que le lancement de la version piratée du jeu vidéo aurait lieu de sitôt. Aussi, à partir de la minute zéro.

Dans ce qui semble être une erreur monumentale quelque part dans la chaîne d’approvisionnement du jeu, la technologie anti-falsification de Denuvo implémentée dans DOOM Eternal a peut-être déjà été compromise. Les premiers acheteurs du jeu ont découvert un dossier dans le répertoire du jeu contenant un fichier exécutable .exe qui peut être utilisé pour remplacer le Denuvo original protégé.

Le DOOM Eternal Denuvo, surpassé

Un de ces joueurs a largué la bombe sur Reddit. L’utilisateur a révélé qu’après avoir payé et téléchargé les fichiers du jeu à partir de la version officielle de Bethesda.net, il a ouvert le dossier principal et découvert le fichier exécutable principal du jeu, un fichier de 368 Mo appelé DOOMEternalx64vk.exe. Cependant, un dossier secondaire (situé dans Doom Eternal original ) contenait un deuxième fichier .exe beaucoup plus petit (67 Mo), avec exactement le même nom.

Ce qui a suivi n’est guère crédible. Selon de nombreux rapports, il est possible de remplacer le fichier .exe du dossier «original» par l’exécutable principal et le jeu fonctionne. La théorie est que le plus petit fichier est le .exe source sans Denuvo, tandis que la version protégée par DRM est celle qui est «infectée» par Denuvo.

Cela semble suggérer que quelqu’un dans la chaîne d’approvisionnement a placé un exécutable sans DRM dans un dossier clairement marqué “ original ” puis l’a servi à l’un des premiers acheteurs à tomber dessus, apparemment avec un effort minimal. Les blagues sur le sujet ne s’arrêtent pas et disent que les développeurs “Ils ont piraté leur propre jeu”.

En conséquence, des copies piratées du jeu sont déjà partagées en ligne. Au départ, on parlait du crash du jeu après le niveau 3, mais cela semble avoir été lié à une mise à jour qui corrige un bug qui restera dans l’histoire du piratage. De plus, un forum russe partage déjà une solution.

DOOM Eternal est un jeu qui mérite d’être acheté et non piraté, car tous les précédents pointent vers un titre exceptionnel (dans quelques jours, nous vous en proposerons une propre analyse) et il est pratique de soutenir les développeurs afin qu’ils continuent à produire de si bons jeux.

Un autre problème est la solution anti-piratage Denuvo, toujours sous les projecteurs, détestée par les joueurs (également par les légaux) et inutile car elle continue de pirater en quelques jours ou semaines. Dans ce cas, ils soulignent que cela a été plus facile que jamais, à partir de la minute zéro.