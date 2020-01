Le Dr Kawashima est un imbécile et son entraînement cérébral me fait me sentir stupide

Il y a eu un moment que j’ai eu en jouant à Brain Training du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, qui n’est actuellement disponible qu’en Australie et en Europe. Je venais de terminer ma série quotidienne de trois examens pour calculer mon «âge cérébral», la métrique utilisée pour évaluer la force et la flexibilité de votre esprit. Plus le score est bas, mieux c’est, et 20 est le meilleur absolu que vous puissiez obtenir. Quoi qu’il en soit, la tête désincarnée du Dr Kawashima est apparue à l’écran pour livrer mon résultat – c’était 27! Hou la la! Quel bon score. J’ai eu quelques problèmes avec l’un des tests, mais j’avais établi quelques nouveaux records pour les autres, donc je me sentais assez content de moi. Mais cette émotion n’a pas duré très longtemps.

“Oh cher!” la tête a déploré, “J’ai mal calculé votre âge cérébral”. Il a lancé un nouveau numéro: 59. “Votre âge cérébral est un peu décevant.” J’aurais pu casser les Joy-Cons de mon Switch à ce moment-là.

Le Dr Kawashima, ou du moins cette version polygonale de lui, est un con insensible. Il tire des trucs stupides comme ça, il est visiblement déçu quand il me dit que je peux faire mieux, et la seule fois où il est encourageant ou visiblement satisfait (à ce moment-là, il panique extatique), c’est quand j’apporte une amélioration vraiment significative sur quelque chose. Améliorer progressivement? Maintenir un superbe résultat jour après jour? Rien. Peut-être juste un “bon pour vous” si j’ai de la chance. J’ai des parents asiatiques, donc je suis habitué à ce niveau de soutien. Mais quand ça vient d’un jeu vidéo, d’une cartouche que je peux facilement arracher et ne jamais revoir, ce faible niveau d’encouragement et ce haut niveau de pêche à la traîne me découragent vraiment de vouloir continuer. Surtout quand je fais surtout des mathématiques de toute façon.

Je suis déçu car je sais que Nintendo sait comment me motiver pour continuer à revenir. Leurs jeux vidéo sont souvent très moraux. J’ai joué à Ring Fit Adventure de manière assez cohérente au cours des derniers mois, et une grande partie de la raison pour laquelle (étonnamment) je continue d’y revenir est en raison du renforcement positif constant et du sentiment que vous n’êtes jamais faire des progrès, pas les perdre. Ring Fit Adventure n’a que des conseils et des encouragements utiles pour moi, et chaque session que j’ai est positive. Il n’y a jamais de jugement si je passe une journée de congé et je me sens toujours le bienvenu. L’entraînement cérébral me montre mes creux sur un graphique et me rend triste.

Suis-je juste contrarié parce que je commence à réaliser que je suis vraiment stupide? Eh, peut-être un peu. Mais croyez-moi, je serais ravi de le posséder et de continuer à travailler s’il n’y avait pas l’autre problème frustrant: les problèmes occasionnels, mais extrêmement préjudiciables, avec la détection de l’écriture manuscrite.

La première formation cérébrale du Dr Kawashima est sortie pour la Nintendo DS, et elle a fait beaucoup de choses sur la façon dont vous teniez la console à double écran latéralement comme un livre et avez écrit vos réponses avec le stylet inclus de la console. Il avait une très bonne version de Sudoku, et j’ai joué beaucoup de Sudoku sur cette chose (Sudoku était vraiment grand à l’époque). Mon âge cérébral était également bien meilleur qu’aujourd’hui. Maintenant que Brain Training est sur le Switch, il est livré avec son propre stylet et vous oblige également à tenir votre Switch sur le côté. C’est encore très nouveau, mais en raison de la dépendance à ce type de saisie manuscrite dans un certain nombre de mini-jeux, vous risquez de rencontrer de nombreux problèmes en fonction de la façon dont vous écrivez certaines lettres et certains chiffres.

La version DS de Brain Training avait également ces problèmes, mais pour une raison quelconque, elle semble beaucoup plus flagrante sur le Switch. C’est peut-être le nouveau stylet Fat Switch par rapport au DS plus précis et pointu. C’est peut-être un changement dans la façon dont le logiciel traduit les traits, ou dans la façon dont certaines activités sont conçues. Peut-être que c’est exactement la même chose et juste un facteur de mon impatience croissante à mesure que je vieillis et grincheux. Je suis sûr que je n’ai pas d’écriture terrible – mes lettres sont généralement en gras et claires, peut-être même un peu de cartoony, et le jeu peut détecter ce que j’écris 98% du temps. Mais si je me retrouve pris dans ce 2% en essayant de lui faire reconnaître un “5” ou un “Y”, je vais crier, parce que mes résultats, mes progrès et mon estime de soi sont en jeu.

Voici un exemple: il y a un examen dans la formation cérébrale du Dr Kawashima pour Switch où vous obtenez deux minutes pour mémoriser le placement de 25 numéros sur une grille 5×5, puis deux minutes pour les rappeler. Le hic, c’est que vous n’avez qu’une seule supposition pour chaque carré, donc si vous vous trompez, vous perdez cette opportunité pour un point. La dernière fois que j’ai fait ce test, le jeu a eu de la difficulté à interpréter comment j’ai écrit les chiffres «5» et «9», donc dès que j’ai fini d’écrire quelque chose comme «25», j’ai pu voir que le jeu l’interprétait comme 18 pour une raison étrange, et je n’aurais aucune chance d’appuyer sur le bouton d’effacement dans la fraction de seconde avant qu’il ne retentisse et me dise essentiellement: “Non, c’est faux. Le nombre qui est censé aller ici est 25.”.

Il y a un examen similaire, un peu plus gracieux avec le même genre de test de mémoire, mais vous essayez de vous souvenir et d’écrire tous les mots de quatre lettres que le jeu a montré sur un écran précédent. Vous n’êtes pas du tout bloqué ici, mais quand le jeu continue à mal interpréter la lettre que vous essayez d’écrire pour une autre? Eh bien, votre esprit est préoccupé par l’effacement et la réécriture constants de la lettre dans l’espoir qu’elle s’accrochera, et votre attention est détournée de tous ces mots que vous essayiez de jongler dans votre tête. Cela peut être exaspérant.

Les exercices quotidiens que le jeu vous propose pour vous préparer à ces examens sont pour la plupart exempts de ces problèmes. Je peux effectuer plusieurs tâches et faire un avatar sauter des obstacles tout en sélectionnant le nombre le plus élevé dans une programmation, pas de problème. Je peux imiter les formes des mains et faire des calculs avec les doigts (qui sont suivis avec le capteur infrarouge du Joy-Con droit, une fonction assez intéressante) plus rapidement que vous ne pouvez cligner des yeux. Je peux lire la musique à vue et la jouer parfaitement sur le piano à écran tactile (parce que j’ai eu des années d’entraînement, mais peu importe). Et quand j’exécute toutes ces tâches, j’obtiens cette sensation de compression du cerveau satisfaisante qui me donne l’impression de travailler mon esprit et de devenir probablement plus intelligent.

Mais quand il s’agit de calculer votre âge cérébral, le jeu vous propose un ensemble d’activités complètement différent, dont la plupart sont spécifiques au mode d’examen et impliquent en grande partie l’écriture de lettres et de chiffres. C’est alors que les choses deviennent désastreuses et Kawashima pense que j’ai des pierres dans la tête. C’est alors qu’il commence à me traîner et à me dire à quel point il est déçu. La détection de l’écriture manuscrite de Brain Training n’est pas parfaite. Et cela doit être parfait si je veux avoir l’impression que mes erreurs sont sur moi.

J’ai de bons souvenirs de la formation cérébrale originale pour Nintendo DS, et après avoir été pris avec Ring Fit Adventure, j’étais impatient de revenir dans le train de logiciels de style de vie étrange de Nintendo et de le conduire partout où il irait. Mais l’entraînement cérébral pour Switch me repousse. Espérons que maintenant que nous sommes à l’ère des mises à jour logicielles et de la télémétrie utilisateur, la détection d’écriture est quelque chose que Nintendo peut améliorer au fil du temps. Et peut-être que Tipp et quel que soit le nom de l’anneau sensible de Ring Fit Adventure peuvent également donner au Dr Kawashima quelques conseils sur la façon de parler aux joueurs.

Le Sudoku est quand même assez bon.