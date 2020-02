Le Echo Dot d’Anker pour les voitures est en baisse à 29,99 $ avec un support de voiture gratuit – .

Amazon organise actuellement une grande vente sur presque tous ses appareils les plus populaires, y compris l’Echo Auto qui ajoute Alexa à votre voiture. C’est à son prix le plus bas jamais enregistré à seulement 29,99 $, mais le design n’est pas génial car vous devez le monter sur votre tableau de bord et faire passer des câbles. Il y a un autre accord que vous devriez envisager dès maintenant sur Amazon, car il vous offre un appareil Alexa avec un meilleur design qui reste à l’écart de votre port d’alimentation, et il est livré avec un support de voiture gratuit pour l’accompagner. Coupez le coupon sur place et utilisez le code promo UPROAV299 à la caisse, et vous pouvez acheter le très populaire Roav VIVA par Anker avec un support de voiture pour seulement 29,99 $!

Voici plus de la page produit:

Alexa Inside: le service vocal d’Amazon vous offre un contrôle vocal complet dans votre voiture. Dites simplement le mot pour obtenir un itinéraire, écouter les dernières nouvelles, magasiner en ligne, écouter de la musique et bien plus via Bluetooth, CarPlay, Android Auto ou une connexion AUX-In.

Isolation vocale: 2 microphones intégrés assurent la suppression du bruit et une identification vocale précise.

Charge à grande vitesse: les deux ports de charge équipés de la technologie exclusive PowerIQ d’Anker offrent des vitesses de charge incroyables au conducteur et au passager.Qualcomm Quick Charge non pris en charge.

Montage: sécurisez votre téléphone pendant que vous conduisez avec le support magnétique inclus. Ce que vous obtenez: Roav VIVA, support de voiture, manuel, QSG, carte heureuse, cartes de compétences, garantie de 12 mois et notre service client amical.

Remarque: veuillez vérifier les dimensions de l’espace entourant l’allume-cigare de votre voiture pour voir si VIVA conviendra avant l’achat. Si votre VIVA ne peut pas être branché ou a des problèmes de connexion Bluetooth, retournez-le pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant l’achat.

