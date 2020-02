Le fabricant d’appareils électroménagers de haute technologie PicoBrew cherche un acheteur après avoir échoué à obtenir de nouveaux financements – .

Le co-fondateur et PDG de PicoBrew, Bill Mitchell, montre la mini-machine à bière PicoBrew au . Summit 2014. (Photo de fichier .)

PicoBrew, la startup de Seattle qui a cherché à révolutionner la façon dont les gens brassent de la bière et plus à la maison, recherche un acheteur pour son entreprise construite autour d’appareils de haute technologie.

Le co-fondateur et PDG Bill Mitchell a déclaré vendredi que PicoBrew avait été mis sous séquestre après que la société n’ait pas réussi à obtenir de nouveaux financements auprès des investisseurs.

Mitchell a déclaré à . que PicoBrew opérait sur le financement de ponts tout en recherchant des investissements supplémentaires, mais le groupe de prêt de ponts, qui a proposé une prolongation de juin 2019 à la mi-décembre, a déclaré à la société que «le temps était écoulé». Mitchell a déclaré que le financement se poursuivrait. tandis que PicoBrew recherche un acheteur. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Spoon.

“Nous avons beaucoup de technologies dont les clients apprécieraient et dont nous bénéficierions et nous aimerions les avoir entre leurs mains”, a déclaré Mitchell en défendant la diversité du portefeuille de produits de PicoBrew contre les affirmations selon lesquelles cela aurait pu entraver l’intérêt des investisseurs. Mitchell a déclaré qu’il y avait une divergence d’opinion parmi les investisseurs existants sur l’orientation stratégique de l’entreprise.

La saga n’est pas sans rappeler la recherche d’un acheteur par une autre startup du matériel de Seattle à la fin de l’année dernière, lorsque le fabricant de casques de football de haute technologie Vicis a manqué de fonds, a licencié son personnel et a également été mis sous séquestre.

Appareil de brassage domestique Pico Model C de PicoBrew. (Photo PicoBrew)

Ancien vice-président de Microsoft, Mitchell était brasseur de bière à domicile depuis environ 10 ans quand il a saisi l’occasion d’introduire du matériel et des logiciels dans un espace qui le passionnait. Avec son frère, Jim Mitchell, un scientifique de l’alimentation avec des années d’expérience dans le domaine de la technologie de transformation des aliments, et Avi Geiger, un ingénieur matériel et architecte qui a également passé des années chez Microsoft, Mitchell a lancé PicoBrew en 2010.

«Nous pouvons faire pour l’industrie ce que les machines à expresso super automatiques ont fait pour faire de très bonnes boissons au café à la maison», a déclaré Mitchell en 2016. «Et nous pouvons apporter à tout le monde la joie, le plaisir et la qualité du brassage maison.»

Au fil des ans, PicoBrew, qui a levé plus de 15 millions de dollars, a considérablement développé son produit, et l’entreprise est bien plus qu’un simple appareil pour la fabrication de bière. L’entreprise propose trois appareils de brassage de bière; un marché pour acheter des kits de brassage et des accessoires; un PicoStill pour l’artisanat des spiritueux; un appareil de fermentation intelligent appelé PicoFerm; et des plans pour ce qu’ils appellent MultiBrew, un “Keurig-killer”.

Les fondateurs de PicoBrew en 2015, de gauche à droite, Jim Mitchell, Avi Geiger et Bill Mitchell. (Photo PicoBrew)

“Nous sommes une entreprise de capital-risque et il est dans notre ADN de continuer à créer des actifs et des entreprises plus nombreux et de meilleure qualité”, a déclaré Mitchell. «Les trois fondateurs sont tous des inventeurs, il nous est donc difficile de ne pas continuer à inventer, breveter et créer de nouveaux produits. Nous devons cependant mieux recruter des personnes / travailler en partenariat avec des personnes pour vendre ou autoriser l’innovation que nous continuons à créer. »

Tout en essayant d’augmenter le financement de la série C, Mitchell a eu des discussions avec ce qu’il a appelé «certaines des plus grandes entreprises alimentaires et de boissons au monde» et «des gens très très intelligents» avec lesquels il serait personnellement ravi de travailler.

Alors qu’une évaluation élevée fournirait le meilleur résultat possible aux parties prenantes de PicoBrew, Mitchell pense également qu’un partenaire stratégique propriétaire pourrait donner à PicoBrew l’effet de levier dont il a besoin pour étendre les nombreuses inventions et les multiples entreprises qu’ils ont créées en 10 ans.

Au cours des deux dernières années, le nombre d’employés a été réduit à moins de 40 contre un pic de plus de 80. Bien qu’il n’y ait pas de plans spécifiques pour des réductions supplémentaires, Mitchell a déclaré qu’un acheteur pourrait décider de se concentrer plus ou moins sur diverses parties de l’entreprise. et donc impact sur les effectifs.

Pour les clients, c’est comme d’habitude, pour l’instant, mais il reste à voir si de nouveaux produits se matérialiseront. PicoBrew a une douzaine de brevets et une douzaine d’autres en attente, selon Mitchell, et ils aimeraient aller de l’avant avec les appareils et les prototypes qu’ils ont en préparation.

Mitchell possède également un certain nombre de leçons importantes tirées du matériel informatique et de l’invention originale, qu’il préfère toujours à ce qu’il appelle la nature «dérivée» de la technologie qui est un succès du jour au lendemain. Le matériel prend du temps et il faut plusieurs cycles de financement avec l’engagement des investisseurs à toute épreuve.

«Comme Dan Leviton de [VC firm] Maveron m’a conseillé il y a quelques années: «Les startups échouent uniquement pour l’une des deux raisons – elles manquent de cœur ou manquent d’argent», a déclaré Mitchell. “Assurez-vous que vous disposez d’un approvisionnement suffisant des deux dans les entreprises de matériel, car vous en aurez besoin!”