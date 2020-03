Le fabricant de systèmes de sécurité HomeKit Abode lance une application repensée via un programme bêta

Abode, la société derrière le premier système de sécurité DIY HomeKit et d’autres produits pour la maison intelligente, est sortie aujourd’hui avec une toute nouvelle application qu’elle déploie via son programme bêta. L’Abode 5.0 pour iOS et Android présente une conception actualisée avec de nouvelles fonctionnalités et une navigation améliorée.

Abode a partagé les nouvelles dans un article de blog aujourd’hui:

Bienvenue sur la toute nouvelle application abode. Maintenant, vous pouvez contrôler vos systèmes de résidence, les automatisations et les paramètres système de la paume de votre main. Une expérience plus rapide et plus fraîche conçue nativement pour iOS et Android afin que vous puissiez facilement superviser votre sécurité intelligente où que vous soyez.

Certaines des nouvelles fonctionnalités comprennent un nouvel écran de tableau de bord, une section Actions rapides, un widget pour l’écran Aujourd’hui et des raccourcis d’automatisation. Abode a également partagé que la prise en charge de la gestion de plusieurs comptes arrivera bientôt avec le mode sombre.

Vous pouvez vous inscrire au programme bêta de l’application Abode sur cette page si vous souhaitez essayer la nouvelle version.

En savoir plus sur Abode:

