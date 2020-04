Le fabricant de vaccins contre le coronavirus Moderna annonce des plans pour un essai de phase 2 – .

Moderna, l’une des premières entreprises à démarrer des essais cliniques sur l’homme pour un vaccin contre le coronavirus, envisage de passer à la phase 2.

Le candidat vaccin contre l’ARNm-1273 sera administré à une cohorte plus importante de patients au deuxième trimestre 2020 si les autorités de réglementation approuvent la prochaine phase de l’essai.

Moderna a précédemment déclaré que le vaccin pourrait être prêt pour une utilisation d’urgence dès cet automne.

Plus de 70 candidats vaccins contre les coronavirus sont en cours de développement dans le monde en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et plusieurs d’entre eux ont atteint la première phase des tests sur l’homme. Les vaccins sont censés être à la fois efficaces contre les infections à COVID-19 et sans danger pour les personnes inoculées. C’est pourquoi un vaccin ne peut pas être expédié sur le marché et pourquoi des estimations prudentes se situent entre 12 et 18 mois.

Certains de ces candidats pourraient être déployés plus tôt que cela, dès cet automne, en supposant que les autorités de réglementation autorisent l’utilisation d’urgence de ces médicaments. L’un d’eux est le vaccin ARNm de Moderna qui a déjà terminé la phase 1 des essais sur l’homme. La société a annoncé qu’elle était prête à passer à l’étape suivante, l’étape 2 devant inclure 600 patients.

La première phase des essais humains sur l’ARNm-1273 a débuté à la mi-mars lorsque 45 volontaires (âgés de 18 à 55 ans) ont été inoculés. Moderna est l’un des premiers fabricants de vaccins à lancer des essais sur l’homme. Quelques semaines plus tard, la société a fait des commentaires positifs sur le médicament testé, affirmant que l’ARNm-1273 pourrait être prêt pour une utilisation d’urgence dès cet automne.

“Bien qu’un vaccin disponible dans le commerce ne soit probablement pas disponible avant au moins 12 à 18 mois, il est possible qu’en cas d’urgence, un vaccin soit disponible pour certaines personnes, y compris éventuellement des professionnels de la santé, à l’automne 2020”, a déclaré Moderna. Le PDG Stephan Bancel a déclaré à Goldman Sachs.

Moderna a annoncé lundi qu’il avait soumis une nouvelle demande de drogue à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour évaluer le vaccin dans une étude plus approfondie si elle était appuyée par les résultats de la recherche initiale. L’étude de phase 2 commencera au deuxième trimestre et comprendra 600 adultes en bonne santé et adultes plus âgés. Ils seront divisés en deux cohortes et se verront attribuer un placebo ou le vaccin candidat.

Les participants recevraient deux vaccinations ARNm-1273 à 28 jours d’intervalle, et ils seront observés pendant 12 mois après la deuxième injection. Une troisième phase pourrait démarrer à l’automne 2020, en supposant que les deux premières réussissent.

On ne sait pas quand les conclusions de la première phase du procès seront révélées. La recherche n’est pas prête, mais davantage de personnes ont été ajoutées à l’étude de phase 1, y compris des cohortes de personnes âgées (56-70 ans) et de personnes âgées (71 ans et plus).

Des rapports récents ont révélé que deux produits concurrents, l’un fabriqué en Chine et l’autre au Royaume-Uni, ont montré des résultats positifs sur des singes macaques rhésus, offrant une protection contre le virus après une exposition post-inoculation au COVID-19. Ces médicaments sont en phase 1 de test.

