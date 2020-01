“Le faucon et le soldat d’hiver” arrivera à Disney + beaucoup plus tôt que prévu – .

Seuls quatre des 14 films et séries télévisées MCU Phase 4 devraient être lancés cette année. Black Widow et The Eternals sont les deux seuls films Marvel de 2020, sortis en salles respectivement en mai et novembre, tandis que The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision devraient tous deux être présentés en première sur Disney + cet automne. C’est du moins ce que nous pensions, mais il semblerait que la prochaine aventure de Sam et Bucky se lancera beaucoup plus tôt que prévu.

Disney a discrètement révélé il y a quelques semaines que WandaVision allait lancer son service de streaming à l’automne 2020 plutôt qu’au printemps prochain, ce qui était une surprise inattendue. L’émission mettra en place Doctor Strange et le multivers de la folie, qui est jusqu’à présent le titre de MCU Phase 4 le plus excitant, compte tenu de toutes les choses passionnantes que nous continuons d’entendre à ce sujet.

Il semble que Marvel ait également changé d’avis sur The Falcon and the Winter Soldier, qui sera disponible en streaming cet été plutôt qu’à l’automne, selon Deadline.

L’émission sera présentée en août, selon le rapport, sans fournir de date réelle. Ce sera la première série télévisée basée sur MCU qui mettra en vedette plusieurs des personnages que nous avons vus dans les films. Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) seront rejoints par le Baron Zemo (Daniel Bruhl) et Sharon Carter (Emily VanCamp). Des fuites récentes ont également révélé que bien que Sam ait hérité du bouclier de Captain America, la série télévisée introduira en fait un autre cap: John Walker, alias Super Patriot, joué par Wyatt Russell.

L’action dans The Falcon and the Winter Soldier se déroulera après Fin du jeu, alias le présent post-2023 du MCU, et devrait faire avancer l’histoire au lendemain de Fin du jeu. Une nouvelle fuite il y a quelques jours a suggéré que la série pourrait être directement liée à Black Widow, un film censé présenter une nouvelle équipe de super-héros qui sera explorée plus en détail dans The Falcon and the Winter Soldier.

Source de l’image: Marvel Studios

