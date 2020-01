Le FBI a eu besoin de deux mois pour pirater l’iPhone 11 de Lev Parnas – .

La fusillade de Pensacola a fait resurgir une vieille querelle sur le cryptage entre le FBI et Apple, le procureur général américain William Barr et le président Donald Trump prenant des positions officielles contre Apple, exhortant la société à déverrouiller les iPhones appartenant à des suspects lors d’enquêtes criminelles.

Ironiquement, le FBI est en fait assez bon pour déverrouiller des téléphones cryptés sans l’aide d’Apple. En quelques semaines, nous avons entendu parler de deux cas où un iPhone 11 a été piraté sans l’aide d’Apple. Encore plus ironique, l’un des iPhone 11 appartenait à Lev Parnas, un associé de Rudy Giuliani, qui pourrait jouer un rôle central dans le procès de destitution à l’avenir.

Le premier iPhone 11 piraté par le FBI appartenait à Baris Ali Koch, a rapporté Forbes il y a quelques jours. Le combiné était verrouillé, et le suspect n’a pas fourni le mot de passe aux agents des forces de l’ordre, ni forcé de le déverrouiller via Face ID. Soit dit en passant, c’est tout ce que vous devez faire pour crypter le combiné, et comme Apple ne possède pas non plus de deuxième jeu de clés ou de porte dérobée, si vous voulez, il ne peut pas déverrouiller l’iPhone pour la police.

Cela ne signifie pas que l’iPhone est un appareil parfaitement sécurisé. Depuis son introduction, les pirates tentent de casser l’appareil, soit pour déverrouiller le combiné pour une utilisation sur différents opérateurs ou pour installer des applications qui n’ont pas été approuvées sur l’App Store. De même, les agences gouvernementales ont réussi à pirater les téléphones pour obtenir les informations nécessaires aux enquêtes. Plus le téléphone est ancien, plus il est facile de pirater – et les téléphones dans l’étui Pensacola sont respectivement un iPhone 5 et un iPhone 7, qui sont beaucoup moins protégés que l’iPhone 11.

Cela nous amène à la dernière révélation concernant la sécurité de l’iPhone 11. Le FBI a eu besoin de deux mois pour déverrouiller l’iPhone 11 appartenant à Parnas, rapporte Bloomberg.

La révélation du ministère de la Justice est venue en réponse aux allégations d’un des avocats de Parnas qui a déclaré que le gouvernement avait retardé la remise des informations de l’iPhone pour l’empêcher de se conformer aux demandes de données d’une commission du Congrès:

Tout d’abord, Parnas a refusé de fournir le mot de passe à ses appareils, ce qui est bien sûr son droit, mais qui a obligé le FBI à passer près de deux mois à déverrouiller l’iPhone 11.

C’est une reconnaissance incroyable du DoJ, car elle confirme pratiquement que le FBI peut déverrouiller les derniers iPhones, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de l’aide d’Apple. Cependant, le piratage des iPhones prend beaucoup de temps et le succès n’est pas garanti. D’autres appareils saisis à Parnas sont également en cours de piratage.

Plus le mot de passe que vous utilisez pour protéger l’iPhone ou l’iPad est long, plus il sera difficile pour quiconque, FBI inclus, de le casser avec des attaques par force brute. Cela pourrait expliquer pourquoi tous les appareils iOS appartenant à Parnas n’ont pas été déverrouillés. Juste au moment où cette nouvelle a été révélée, Trump a fait des commentaires supplémentaires sur le cryptage à Davos, où il a doublé le fait qu’Apple doive casser le cryptage pour aider le gouvernement à attraper les criminels (via CNBC):

Apple doit nous aider. Et je suis très fort là-dessus. Ils ont les clés de tant de criminels et d’esprits criminels, et nous pouvons faire des choses. Quand ils ont eu le problème avec le – récemment en Floride. Je ne m’y attarderai pas, car c’est tellement horrible.

[They] aurait pu nous donner cette information. Cela aurait été très utile. […]

Vous avez affaire à des seigneurs de la drogue et à des terroristes, et si vous avez affaire à des assassins, je m’en fiche. Nous devons obtenir – nous devons découvrir ce qui se passe.

Et si vous traitez avec Parnas? L’associé de Giuliani a fait la une des journaux il y a quelques jours, avant le procès en impeachment, après avoir fait quelques révélations surprenantes dans une interview MSNBC avec Rachel Maddow. Parnas peut toujours jouer un rôle essentiel dans l’essai, et il sera intéressant de voir si l’une des informations extraites de ses appareils iOS sera présentée pendant l’essai.

Source de l’image: Tony Avelar / AP / Shutterstock

