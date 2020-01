Le FBI a-t-il demandé à Apple de supprimer le chiffrement de sauvegarde iCloud?

Hier, . a fait exploser une énorme controverse dans les espaces Apple et de sécurité avec ce titre – Apple a abandonné son plan de chiffrement des sauvegardes après que le FBI se soit plaint – des sources.

Premièrement, ce que . appelle ici des «sauvegardes» est spécifiquement les sauvegardes iCloud. Il existe encore deux façons de sauvegarder des appareils Apple – sur iCloud et localement sur un Mac ou un PC. Depuis très longtemps maintenant, et encore aujourd’hui, vous pouvez sauvegarder localement sur votre Mac ou PC et accepter ces sauvegardes cryptées par mot de passe. Ce n’est pas un plan, c’est une case à cocher. Et rien de tout cela n’a changé.

Seconde. Sur la base des réactions au titre, de nombreuses personnes, y compris des personnes très technophiles, ne semblaient pas réaliser ou se rappeler que les sauvegardes iCloud n’étaient pas chiffrées entre guillemets.

Je dis entre guillemets parce que les sauvegardes sont réellement cryptées. Mais Apple a son propre jeu de clés et peut y accéder.

Ce qui… n’est pas inhabituel. Il y a plusieurs raisons à cela: Fonctionnalités et dispositifs de sécurité.

Caractéristiques et coffres-forts

J’aborderai les coffres-forts dans un instant, mais le stockage en ligne n’étant pas chiffré de bout en bout au niveau du conteneur permet des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être très pratiques pour le client. Accès basé sur le Web à des fichiers uniques dans une sauvegarde, par exemple, y compris et surtout des photos, des calendriers et des contacts, comme vous obtenez sur iCloud.com.

Il existe quelques services de stockage chiffrés de bout en bout par la conception et des services qui fournissent des options ou des outils locaux pour le chiffrement de bout en bout, et vous pouvez toujours télécharger des fichiers chiffrés localement.

Mais iCloud n’est en aucun cas unique dans la façon dont il traite les sauvegardes en ligne … c’est probablement pourquoi certaines personnes ont réagi si fortement au titre – étant donné combien Apple parle de confidentialité et de sécurité, certains supposent simplement qu’il s’applique à tout.

Maintenant, Apple traite différemment certaines données. Par exemple, les données de santé et les données de mot de passe du trousseau sont cryptées de bout en bout et Apple verrouille tout le monde sauf vous, y compris Apple eux-mêmes.

Pour expliquer la différence et peut-être la dissonance, je vais faire un flashback un peu.

Deux pas en avant

Il y a de nombreuses années, un scandale impliquant des célébrités et leurs photos privées a été divulgué en ligne. Beaucoup, mais pas tous, provenaient de sauvegardes iCloud. iCloud n’a jamais été piraté, mais si quelqu’un de renommé réutilisait le même mot de passe qu’un autre service piraté, ou utilisait des questions de sécurité qui pouvaient être consultées sur Wikipedia, par exemple, les attaquants pouvaient y pénétrer.

Et Apple a dû y mettre fin rapidement. Personne, mais vous ne devriez jamais avoir accès à votre compte iCloud.

Ainsi, Apple a implémenté l’authentification en deux étapes. Et la façon dont ils l’ont mis en œuvre signifiait que quiconque l’utilisait devait écrire ou imprimer une longue clé de récupération pseudo-aléatoire et la garder en sécurité au cas où ils oublieraient leurs mots de passe iCloud ou ne pourraient pas fournir la deuxième étape pour l’authentification. Sinon, ils seraient exclus de leurs propres comptes.

Et, bien sûr … les gens étant des gens … ils ont rapidement activé 2SA, perdu leur clé de récupération et se sont verrouillés sur leurs propres comptes iCloud. Y compris et surtout les données irremplaçables stockées dans ces comptes comme les photos de bébé et de mariage.

Apple a été inondé de demandes pour aider les gens à revenir dans leurs comptes, mais sans la clé de récupération, Apple ne pouvait rien faire. Les données ont été perdues. À toutes fins utiles, détruit.

J’ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, mais cela vaut la peine de répéter: pour la plupart des gens, la plupart du temps, les sauvegardes cryptées sont une mauvaise idée précisément parce que si quelque chose va mal – et les choses vont souvent mal – elles ne peuvent pas être récupérées .

Même un disque dur physique, s’il est chiffré et endommagé, il n’y a aucune quantité de récupération au monde qui puisse récupérer vos données.

Pour Infosec – la sécurité de l’information – les gens, c’est tout. Et ils diront toujours de tout chiffrer, car il vaut mieux perdre que fuir.

Les experts en rétention de données, cependant, vous diront de ne jamais crypter ces sauvegardes, précisément parce qu’ils ont vu tant de personnes perdre autant de leurs propres données.

Malheureusement, compte tenu de l’époque où nous vivons, nous avons entendu beaucoup plus de choses sur la sécurité que sur la sauvegarde, et il est vraiment essentiel de toujours considérer les deux côtés.

Apple mérite également une part de responsabilité pour cela, étant donné la quantité de publicité qu’ils, comme tout le monde, accordent à la sécurité et le peu qu’ils, comme tout le monde, accordent à l’éducation sur ce qui devrait et ne devrait pas être sécurisé et ce qui ne devrait pas ‘t.

En interne, cependant, Apple a appris qu’être extrémiste sur tout, y compris la sécurité, est non seulement inconsidéré, mais aussi nuisible.

Re-factorisé

Apple a dû mettre un terme aux personnes qui perdaient également l’accès à leurs propres données, et tout aussi rapidement.

Pour ce faire, Apple a déprécié l’ancien système d’authentification en deux étapes et déployé un nouveau système d’authentification à deux facteurs qui était non seulement plus facile à gérer pour la plupart des gens, mais qui permettrait également à Apple de récupérer les sauvegardes iCloud pour les personnes si et quand elles se verrouillaient. mais pourrait encore prouver la propriété.

L’inconvénient était que, comme Apple pouvait accéder aux sauvegardes, ils étaient alors légalement tenus de remettre ces sauvegardes en cas d’assignation.

Pourquoi Apple ferait-il ce compromis? Pour les raisons exactes que je viens d’expliquer.

Pour la grande majorité des gens, le risque de perte de données est significativement – significativement – plus élevé que le risque de vol de données ou d’assignation.

En d’autres termes, pour la plupart des gens, la plupart du temps, le plus grand danger n’est pas que quelqu’un d’autre, y compris un organisme d’application de la loi, accède à vos données – c’est que vous en perdiez l’accès.

Apple, la société qui préfère tout simplement enfermer absolument tout, a décidé qu’il serait dans le meilleur intérêt de ses clients d’être un peu moins extrémistes dans ce cas spécifique.

C’est pourquoi, au cours des cinq dernières années environ, les sauvegardes iCloud ont été chiffrées mais pas chiffrées de bout en bout – contrairement à presque tout le reste sur iCloud, Apple ne se verrouille pas afin de pouvoir vous aider s’il vous arrive de verrouiller vous sortir.

Et, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec cela, il y avait et continue d’être la possibilité de sauvegardes entièrement cryptées disponibles via Mac ou PC.

Chiffrement de l’iCloud

Apple a abandonné son intention de permettre aux utilisateurs d’iPhone de crypter entièrement les sauvegardes de leurs appareils dans le service iCloud de l’entreprise après que le FBI se soit plaint que cette décision nuirait aux enquêtes. Ceci selon six sources proches du dossier.

. signifie probablement les appareils Apple plutôt que l’iPhone, car il y a très peu de chances que l’iPhone soit traité différemment, par exemple, de l’iPad en ce qui concerne les sauvegardes iCloud.

Maintenant, oui, les sauvegardes locales sur un Mac ou un Pac peuvent toujours être entièrement cryptées, mais elles ne sont pas aussi pratiques ou cohérentes que les sauvegardes iCloud.

C’est pourquoi, après qu’Apple est passé de 2SA à 2FA, plusieurs personnes, moi y compris, comprenant le risque de perte de données, ont toujours demandé l’option d’activer le cryptage de bout en bout pour les sauvegardes iCloud.

La question a même été soulevée dans une interview à Speigle avec le PDG d’Apple, Tim Cook, traduit par Google:

Nos utilisateurs y ont une clé et nous en avons une. Nous le faisons parce que certains utilisateurs perdent ou oublient leur clé, puis attendent de l’aide de nous pour récupérer leurs données. Il est difficile d’estimer quand nous changerons cette pratique. Mais je pense qu’à l’avenir, il sera réglementé comme les appareils. Nous n’aurons donc plus de clé pour cela à l’avenir.

Réglementé comme dans manipulé, pas comme mandaté par la loi.

Maintenant, . ne cite pas cette interview comme source, mais, ils disent…

Le renversement du géant de la technologie, il y a environ deux ans, n’a jamais été signalé auparavant.

Et cela rend le rapport de Reuter problématique. Quelle que soit la source, cela ne fait pas “environ deux ans” depuis l’interview de Tim Cook où il dit clairement qu’Apple travaille sur des sauvegardes iCloud chiffrées de bout en bout. Cela fait à peine plus d’un an. Pas même 15 mois.

Si quelque chose d’aussi simple, aussi vérifiable, que la chronologie est fausse, quoi d’autre peut-être mal?

Apple et l’application des lois

Il montre à quel point Apple est prêt à aider les agences américaines d’application de la loi et de renseignement, malgré une ligne plus dure dans les litiges juridiques de grande envergure avec le gouvernement et se présentant comme un défenseur des informations de ses clients.

Mais est-ce bien?

La volonté d’Apple d’aider les forces de l’ordre n’a jamais été remise en question. Par ses paroles et ses actions, Apple a démontré à plusieurs reprises son engagement à respecter les lois locales, y compris sa volonté d’aider les forces de l’ordre, comme l’exigent ces lois. Cela ne montre pas combien parce que, combien a toujours été démontré… beaucoup.

La ligne dure qu’Apple a prise avec San Bernardino et prend avec Pensacola est complètement différente en nature – parce que les données sur les serveurs et sur les appareils sont différentes en nature, et les demandes légales et les demandes extra-légales sont différentes en nature.

L’argument d’Apple sur les appareils a et continue d’être qu’ils sont beaucoup plus susceptibles d’être perdus ou volés et nécessitent donc une protection beaucoup plus forte – le chiffrement au niveau du silicium. Et qu’Apple ne peut pas autoriser l’accès aux forces de l’ordre, car cela autoriserait également l’accès à toute personne qui trouve, vole ou autrement prend possession de l’appareil de quelqu’un d’autre.

En d’autres termes, Apple ne verrouille pas les iPhones pour empêcher les organismes d’application de la loi ayant des mandats valides, ils le font pour empêcher les criminels de pénétrer. L’inconvénient, pour les forces de l’ordre, est qu’ils sont également exclus.

C’est une sécurité intégrée au lieu d’une sécurité intégrée, l’inverse exact de la situation de sauvegarde iCloud et le compromis opposé exact.

Maintenant, je crois personnellement, et j’ai fait quelques vidéos prônant, que nos appareils contiennent tellement de données personnelles profondément qu’ils sont des extensions de facto de nos personnes et en tant que tels méritent des protections et des exemptions de type 5ème amendement en vertu de la loi. Mais c’est moi. Pour autant que je sache, Apple n’a préconisé rien de si extrême.

Ce qu’Apple a fait, cependant, est de déclarer qu’ils ne devraient pas être obligés de fournir un accès aux données au-delà du champ d’application des lois existantes. Qu’il ne devrait pas y avoir de demandes légales supplémentaires.

C’est pourquoi, lorsque les procureurs généraux et directeurs du FBI ont demandé à Apple de créer des portes dérobées et de briser le cryptage sur les iPhones de San Bernardino et Pensacola, Apple a dit non.

Mais, avant même d’atteindre ces niveaux de rémunération, quand Apple a été légalement demandé les sauvegardes iCloud, Apple les a fournies. Ces deux faits ont été largement et conjointement signalés. Il n’y a pas de déconnexion, pas de surprise, pas de problème, à moins que quelqu’un n’en fabrique délibérément un.

Les plans d’Apple

Il y a plus de deux ans, Apple a déclaré au FBI qu’il prévoyait d’offrir aux utilisateurs un cryptage de bout en bout lors du stockage de leurs données téléphoniques sur iCloud, selon un actuel et trois anciens responsables du FBI et un actuel et un ancien employé d’Apple.

OK, c’est donc là que le rapport de Reuter devient très problématique. Encore une fois, Apple a déclaré officiellement qu’elle respecterait les lois locales. Mais le chiffrement n’est pas illégal et l’idée qu’Apple impliquerait le FBI dans ce type de processus serait considérée comme une incroyable violation de la confiance étant donné la relation qu’Apple a établie avec leurs clients. Ce serait, pour beaucoup, un briseur d’accord.

Toute la réputation d’Apple est basée sur l’engagement envers le produit et le client, et si cela aide ou nuit au programme extra-légal du FBI ou de quiconque ne devrait pas et ne peut pas avoir d’importance. Le produit et le client doivent venir en premier.

Maintenant, il n’y a rien dans le dossier que je sache que je puisse indiquer pour prouver ou réfuter cette allégation.

Cela semble aller à l’encontre de tout ce que nous savons sur comment et pourquoi Apple fonctionne au point où, si j’étais dans une campagne Dungeons and Dragons en ce moment, je bondirais et hurlerais “ne pas croire!”.

Mais c’est une opinion subjective, pas un ensemble objectif de faits.

J’ai eu de nombreuses conversations officieuses au fil des ans depuis la mise en œuvre de ce système de sauvegarde iCloud et je n’ai entendu dire que cela a été fait de cette manière, à 100%, pour aider les clients qui s’étaient auparavant verrouillés hors de leurs comptes . Aucun avantage pour les forces de l’ordre n’était involontaire mais également inévitable – le coût de la priorisation et de la préservation de l’accès des clients.

John Gruber de Daring Fireball, qui a autant de bonnes sources à l’intérieur d’Apple que n’importe qui, a écrit:

mes propres conversations privées au cours des dernières années, avec des sources d’Apple de base qui ont été directement impliquées dans l’ingénierie de sécurité de l’entreprise, est que les sources de Menn pour le “Apple ont déclaré au FBI qu’il prévoyait d’offrir aux utilisateurs finaux -le chiffrement lors du stockage des données de leur téléphone sur le bit iCloud “étaient les sources du FBI, pas les sources Apple, et ce n’est pas exact.

Étant donné que quiconque veut garder tout le monde, y compris Apple, verrouillé hors de leur, doit simplement désactiver la sauvegarde iCloud ou, comme je l’ai déjà dit, utiliser un Mac ou un PC pour créer des sauvegardes entièrement cryptées, les dommages à la réputation d’Apple de l’arrière-boutique traitant comme ça ne serait pas vraiment la peine.

D’autant plus que rien n’indique qu’Apple ait fait quoi que ce soit pour empêcher la désactivation des sauvegardes iCloud ou pour supprimer les capacités de sauvegarde cryptées du Mac ou du PC. Quelque chose qui aurait pu facilement être fait sous prétexte de supprimer le support d’un système hérité.

Qui contrecarre qui?

Dans le cadre de ce plan, principalement conçu pour contrecarrer les pirates, Apple n’aurait plus de clé pour déverrouiller les données cryptées, ce qui signifie qu’il ne serait pas en mesure de remettre du matériel aux autorités sous une forme lisible, même sur ordonnance d’un tribunal.

Cela me semble également faux. Je ne peux pas penser à un seul cas où des pirates ont réussi à accéder aux clés de sauvegarde iCloud d’Apple.

Dans tous les cas, l’accès aux données a été obtenu en obtenant un accès physique à un appareil qui possède les clés, ou en développant socialement ou autrement en obtenant des informations d’identification pour accéder et restaurer la sauvegarde iCloud à partir d’un autre appareil distant.

Un plan Apple pour permettre des sauvegardes chiffrées de bout en bout ne contrarierait vraiment que deux groupes de personnes: les utilisateurs qui perdent l’accès à leurs propres comptes, comme cela s’est produit dans le passé, et les organismes d’application de la loi qui veulent assigner les sauvegardes iCloud.

Dans des entretiens privés avec Apple peu de temps après, des représentants des agents de cybercriminalité du FBI et de sa division de technologie opérationnelle se sont opposés au plan, arguant qu’il leur refuserait le moyen le plus efficace d’obtenir des preuves contre des suspects utilisant l’iPhone, selon des sources gouvernementales.

Je n’ai aucun moyen de vérifier si ces conversations privées ont vraiment eu lieu – je soupçonne mais je ne peux pas prouver qu’il y a une tonne de téléphone cassé en cours ici – mais si cela ressemble à quelque chose que le FBI dirait, c’est parce que c’est quelque chose que le FBI fait en fait se disputer.

Ce n’est pas non plus exact. Les gouvernements ont désormais accès à des quantités sans précédent de données sur nous tous, presque tout le temps. Dans certains cas, cela inclut des caméras et d’autres formes de surveillance physique. Dans presque tous les cas, des métadonnées sur qui nous contactons, quand, où et comment.

Quand Apple a parlé en privé au FBI de son travail sur la sécurité des téléphones l’année suivante, le plan de chiffrement de bout en bout avait été abandonné, selon les six sources.

Il y a deux ans, Apple avait donc ce plan et en a parlé au FBI. Il y a un an, ils en ont de nouveau parlé au FBI et ont dit qu’il avait été abandonné. Mais, c’est aussi à peu près quand Tim Cook mentionne pour la première fois qu’Apple travaillait exactement sur ce plan. Cela signifie, encore une fois, que la chronologie n’a pas vraiment de sens.

. n’a pas pu déterminer exactement pourquoi Apple a abandonné le plan.

Qu’est-ce qui est vraiment intéressant à dire juste après avoir cité six sources au sujet de l’abandon du plan?

“Legal l’a tué, pour des raisons que vous pouvez imaginer”, a déclaré un autre ancien employé d’Apple, sans aucune mention précise de la raison pour laquelle le plan a été abandonné ou si le FBI a été un facteur dans la décision.

Je peux imaginer beaucoup de choses, y compris le fait qu’Apple se préoccupe des poursuites judiciaires de clients bloqués sur leurs données, même lorsque c’est de leur faute.

Cette personne a déclaré à . que la société ne voulait pas risquer d’être attaquée par des fonctionnaires pour protéger des criminels, poursuivie pour avoir déplacé des données auparavant accessibles hors de la portée des agences gouvernementales ou utilisée comme excuse pour une nouvelle législation contre le cryptage.

Pourquoi pas? Apple est déjà attaqué par des fonctionnaires, les plus hauts responsables et très publiquement sur Twitter, pour exactement ces raisons. Ce n’est pas un risque si cela se produit déjà.

Les sauvegardes de chiffrement de bout en bout sont également actuellement légales, et Apple le fait déjà pour les sauvegardes PC. Ils ne peuvent pas être poursuivis pour cela, du moins pas avec succès.

“Ils ont décidé qu’ils n’allaient plus piquer l’ours”, a déclaré la personne, se référant à la bataille judiciaire d’Apple avec le FBI en 2016 concernant l’accès à un iPhone utilisé par l’un des suspects lors d’une fusillade à San Bernardino, en Californie.

Et pourquoi pas? Faire pression sur Apple sur le chiffrement n’est pas seulement un risque pour Apple, c’est aussi un risque pour le gouvernement parce que, comme nous l’avons vu lorsqu’ils se sont retirés de l’affaire San Bernardino, ils ont en fait peur que les précédents ne se fassent pas leur chemin.

En ce qui concerne la nouvelle législation contre le cryptage, Apple a déclaré qu’elle devrait être une décision législative. Ils vont le combattre, bien sûr, car il est dans l’intérêt de leurs clients de le combattre, mais comme nous en avons discuté précédemment, Apple respectera finalement la loi. Et, on ne sait pas non plus si cette loi peut ou pourrait passer. Les lois excessives sur l’information ont été rejetées avec succès dans le passé.

. cite ensuite deux anciens responsables du FBI qui n’étaient pas présents pour les pourparlers, ce qui est tout le contraire de l’informatif.

Cependant, un ancien employé d’Apple a déclaré qu’il était possible que le projet de cryptage soit abandonné pour d’autres raisons, telles que la crainte que davantage de clients se retrouvent bloqués plus souvent dans leurs données.

Comme je l’ai déjà dit, ce n’est que la raison pour laquelle j’ai entendu des gens d’Apple au cours des dernières années.

Une fois la décision prise, une dizaine d’experts du projet de chiffrement Apple – diversement nommés Plesio et KeyDrop – ont été invités à cesser de travailler, ont déclaré à . trois personnes proches du dossier.

Je me pose vraiment des questions à ce sujet. Il est possible que ces projets spécifiques aient été conservés, mais d’après ce que je comprends, c’est une discussion qui est toujours en cours chez Apple.

Et, il n’est pas atypique que plusieurs projets similaires soient annulés au profit de meilleurs projets qui aboutissent finalement à la même chose. Cela arrive tout le temps.

Chiffrement optionnel de mise en œuvre

Mettre en œuvre une nouvelle architecture qui empêche les mauvais acteurs mais ne verrouille pas les propriétaires de compte mais permet également un cryptage de bout en bout qui est toujours aussi attentionné et indulgent que possible est la définition de non trivial et il doit absolument être bien fait .

Regardez, tous les arguments que nous avons sur Twitter et dans les commentaires sur ce que Apple peut et doit faire, ces mêmes arguments se produisent à l’intérieur d’Apple. Ils ne sont pas une monoculture ou un esprit de ruche, ils sont un groupe diversifié de personnalité passionnée, trop performante, de type A avec beaucoup d’opinions fortes sur ce qui devrait et ne devrait pas être fait et comment. Jusqu’au niveau le plus élevé de l’entreprise.

Et tout, des articles qui sont écrits aux vidéos qui sont faites aux radars qui sont archivés aux conversations officieuses qui ont lieu, aide à éclairer et à renforcer ces arguments. Parce que tout le monde veut que son opinion l’emporte et qu’il prenne la sauvegarde la meilleure et la plus brillante possible pour s’assurer qu’il gagne et reste gagné.

Comme avec la façon dont les données d’intégrité et les données de mot de passe du trousseau sont chiffrées de bout en bout, même lorsqu’elles sont sauvegardées.

C’est pourquoi je suis vraiment heureux que . ait publié cela.

Non pas parce qu’elle a déclenché une panique inutile, en particulier de la part de personnes qui la partagent sans même faire preuve de diligence raisonnable ou de pensée critique avant de paniquer les gens avec des controverses étouffées, des théories de complotage et de complot.

Mais parce que c’est un sujet incroyablement important et qu’il pourrait aider à le propulser une fois de plus au sommet de la feuille de route iCloud d’Apple. Oui, même s’ils ont encore du mal à réparer et à tout terminer, des messages sur iCloud à la dernière série de modifications côté serveur iOS 13.

En passant, si vous allumez puis désactivez la sauvegarde iCloud, vous pourrez toujours synchroniser les messages entre vos appareils mais déplacer la clé de la sauvegarde iCloud vers votre appareil local. Ce truc est compliqué.

Personnellement, je pense qu’il est extrêmement important pour Apple de fournir un cryptage de bout en bout opt-in pour les sauvegardes iCloud. De plus, sur un ensemble de données par ensemble de données.

Parce que, contrairement au battage médiatique, le chiffrement de bout en bout n’est pas toujours pour le mieux. Dans de nombreux cas, cela peut être pour le pire. Peut-être que je veux que la sauvegarde de mes messages soit totalement sécurisée mais que je souhaite toujours accéder à mes photos sur iCloud.com? Je devrais pouvoir faire ça.

Fondamentalement, tout ce qui serait plus dommageable et nocif pour vous s’il était divulgué que perdu, vous devriez pouvoir le chiffrer. Encore une fois, Apple le fait déjà par défaut pour des choses comme les mots de passe et les données de santé, mais vous devez choisir d’autres types de données, tous les types de données qui vous concernent.

Et, tout ce qui serait plus dommageable et nocif pour vous s’il était perdu que divulgué, vous ne devriez absolument pas chiffrer même si vous en avez la possibilité. C’est ainsi que la sauvegarde iCloud fonctionne maintenant et devrait toujours être la valeur par défaut, car c’est dans l’intérêt de 99% des gens 99% du temps.

Ce n’est pas un système facile à concevoir d’une manière qui n’est pas inutilement lourde ou sujette aux erreurs pour les utilisateurs finaux, mais qui incombe totalement à Apple.

Et j’espère qu’Apple le comprendra et l’expédiera, et bientôt, même si personnellement je ne l’allumerais jamais, pour exactement les raisons que j’ai répétées ici … à plusieurs reprises.

Mais pour le bénéfice de tous les dissidents, dénonciateurs, journalistes, minorités opprimées, personnes à risque ou défenseurs de la vie privée qui le feraient.