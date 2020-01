Le FBI demande l’aide d’Apple pour déverrouiller le téléphone du tireur de la base navale de Pensacola

Le FBI a demandé à Apple de l’aider à déverrouiller deux iPhones qui, selon lui, appartenaient au tireur qui a attaqué une station aéronavale à Pensacola, en Floride.

Selon NBC News:

Le FBI demande à Apple Inc. d’aider à déverrouiller deux iPhones qui, selon les enquêteurs, appartenaient à Mohammed Saeed Alshamrani, l’homme qui aurait mené l’attaque par balle qui a tué trois personnes le mois dernier à la Naval Air Station Pensacola, en Floride.

Dans une lettre envoyée lundi soir à l’avocat général d’Apple, le FBI a déclaré que bien qu’il soit autorisé par le tribunal à rechercher le contenu des téléphones, les deux sont protégés par mot de passe. “Les enquêteurs s’efforcent activement de” deviner “les codes d’accès pertinents, mais jusqu’à présent, ils ont échoué”, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, la lettre indique qu’avec Apple, le FBI a contacté d’autres agences fédérales, des experts dans des pays étrangers et “des contacts familiers dans la communauté des fournisseurs tiers”. NBC note que ce dernier peut être une référence à la partie non divulguée qui a aidé le FBI à déverrouiller le téléphone du tireur de San Bernardino Syed Farook.

Cette affaire a ouvert une longue et publique bataille entre Apple et le FBI sur la perspective de créer une porte dérobée vers iOS qui permettrait aux forces de l’ordre d’accéder aux données sur des appareils autrement verrouillés avec l’aide d’Apple. Apple est resté ferme dans sa conviction que la création d’un tel outil compromettrait irréversiblement la sécurité d’iOS.

Dans un communiqué concernant ce dernier incident, Apple a déclaré:

“Nous avons le plus grand respect pour les forces de l’ordre et avons toujours travaillé en coopération pour aider dans leurs enquêtes … Lorsque le FBI nous a demandé des informations sur cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous le ferons continuer à les soutenir avec les données dont nous disposons. “

Les efforts du FBI pour déverrouiller l’un des téléphones ont été encore plus entravés par le fait que le tireur aurait tiré un coup de feu dans l’un des téléphones.

Le FBI dans la lettre a en outre déclaré que bien que le tireur soit mort, il voulait fouiller les téléphones “par prudence”. Les téléphones auraient été envoyés à un laboratoire criminel du FBI en Virginie, et le FBI aurait déclaré:

“Nous sommes prêts d’un point de vue logistique à faire tout ce qui est nécessaire pour travailler avec Apple à l’exécution de l’ordonnance du tribunal.”