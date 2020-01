Le FBI n’a pas besoin d’Apple pour déverrouiller les téléphones du tireur de Pensacola

Un rapport suggère que le FBI n’a pas besoin de l’aide d’Apple pour déverrouiller deux iPhones appartenant au tireur de la base navale Pensacola.

Selon Bloomberg:

Le FBI fait pression sur Apple Inc. pour l’aider à pénétrer dans les iPhones d’un terroriste, mais le gouvernement peut pirater les appareils sans le géant de la technologie, selon des experts en cybersécurité et en criminalistique numérique.

Les enquêteurs peuvent exploiter une série de failles de sécurité – disponibles directement ou via des fournisseurs tels que Cellebrite et Grayshift – pour s’introduire dans les téléphones, ont déclaré les experts en sécurité.

Selon le rapport, parce que les iPhones en question, un iPhone 5 et un iPhone 7, sont si vieux, il se pourrait bien que les pirates puissent accéder à ces appareils sans que Apple ait besoin de créer une porte dérobée. Le pirate de l’iPhone Will Strafach a déclaré:

“Un 5 et un 7? Vous pouvez absolument y entrer … Je n’appellerais pas ça un jeu d’enfant, mais ce n’est pas super difficile.”

Il semble que selon le logiciel utilisé par les deux téléphones, il pourrait être assez facile de les ouvrir:

Neil Broom, qui travaille avec les agences d’application de la loi pour déverrouiller les appareils, a averti que la version du logiciel fonctionnant sur l’iPhone 5 et l’iPhone 7 pourrait rendre plus difficile l’entrée dans les combinés. Mais ce serait toujours possible.

“Si les téléphones particuliers étaient dans une version iOS particulière, cela pourrait être aussi simple qu’une heure et un boom, ils le sont. Mais ils pourraient être dans une version iOS qui n’a pas de vulnérabilité”, a-t-il déclaré.

Le rapport note également d’autres options dont dispose le FBI, notamment la vulnérabilité Checkm8, et des sociétés de sécurité comme Cellebrite, qui “se mettraient en quatre” pour aider le gouvernement dans l’espoir d’obtenir des contrats. Cellebrite est la société qui a aidé le FBI à accéder à l’iPhone appartenant au tireur de San Bernardino en 2016.

Compte tenu de ces révélations, se pourrait-il que le FBI, en faisant ces demandes à Apple, ne se préoccupe pas uniquement des deux iPhones en sa possession et du cas en cause, mais cherche plutôt à faire pression sur Apple pour obtenir le porte dérobée vers iOS qu’il veut si désespérément? D’après ces rapports au moins, il semble que le FBI aurait tout ce dont il a besoin pour accéder à ces téléphones et faire avancer son enquête.

