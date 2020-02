Le FC Barcelone ne veut pas plus d’eSports: “Il y a trop de matchs violents”

Après l’entrée très prometteuse de Le FC Barcelone dans le cadre de l’eSport Avec des jeux de sport comme Pro Evolution Soccer (maintenant eFootbal PES) et Rocket League, il semble que l’équipe restera finalement dans le refus de s’étendre à d’autres titres compétitifs.

Cependant, ce n’est pas une décision de l’équipe elle-même, mais une annonce surprise faite par le président du FC Barcelone lui-même, Josep María Bartomeu, qui a déclaré que «Oui, le Barça est présent dans l’eSport […] ce qui se passe c’est que dans l’eSport il y a un problème, car il y a des jeux dans lesquels il y a de la violence […] Nous ne sommes pas trop pleins de nos valeurs, nous ne voulons pas participer à des jeux violents«.

Un argument qui est également présent par d’autres organisations telles que le Comité International Olympique, qui a répété à plusieurs reprises sa position de rejet pour inclure les sports électroniques dans les Jeux Olympiques, à l’abri des principes de la compétition qui promeuvent curieusement, non-discrimination et la non-violence.

Contre les jeux vidéo: hypocrisie et stigmatisation

Mais au final, il semble que ce soit juste un «Excuse facile» pour cacher d’autres intentions ou scandales, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises avec les fusillades des États-Unis ou le contenu sensationnaliste du Royaume-Uni, qui ne font que générer un plus grand rejet et atténuation de ce secteur du divertissement.

Et en fait, Bartomeu lui-même a utilisé le chiffre spécifique de 80% se référer à la quantité de jeux violents; un fait qui appartient en fait au nombre de nouveaux titres présentés lors du dernier salon E3, et non au total réel des jeux vidéo.

En plus des déclarations ultérieures du président: «Nous aurions besoin d’une étape de plus, qui serait d’acheter une franchise ou une équipe. Je pense que c’est la prochaine étape «, qui montre un intérêt monétaire clair dans le même secteur contre lequel il est imposé.

Mais encore plus surprenant est le cas de l’Intel World Open, une compétition de Rocket League et Street Fighter V qui se jouera dans les jours précédant les Jeux olympiques de Tokyo 2020, et qui a le soutien du Comité International Olympique.