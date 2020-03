Le festival South by Southwest est annulé en raison du coronavirus

Le festival Sud par sud-ouest (SXSW) est le plus récent à rejoindre la liste des événements annulés en raison de la coronavirus. Selon le Wall Street Journal, la décision a été prise par le maire d’Austin, au Texas, qui a déclaré qu’après avoir consulté l’administration de la ville, un état de catastrophe locale a été décrété: J’ai annulé automatiquement l’édition de cette année.

Les organisateurs de SXSW ont déclaré la première fois en 34 ans que le festival n’aura pas lieu, bien que le destin ait été marqué depuis le début annoncer des annulations. Twitter a d’abord confirmé que Jack Dorsey ne participerait pas, ce qui signifiait un coup dur puisqu’il était l’une des principales figures du SXSW 2020.

Par la suite Apple et Netflix Ils sont également descendus du train en disant qu’ils ne participeraient pas. Dans le cas de la société Cupertino, il était prévu que South by Southwest soit le lieu où documentaire Beastie Boys Story de Spike Jonze. Un autre qui utiliserait SXSW comme rideau serait Ozzy Osbourne, qui aurait fait ses débuts The Nine Lives of Ozzy.

Les organisateurs de SXSW avaient déjà une stratégie de santé

Malgré l’annulation d’événements dans le monde, les organisateurs de South by Southwest sont restés optimistes quant à la possibilité de réaliser l’édition 2020. Pendant quelques semaines, elle a été rendue publique. la stratégie du festival pour lutter contre le coronavirus, qui consistait en kits sanitaires avec lingettes désinfectantes ainsi que le nettoyage supplémentaire des microphones et des désinfectants pour les mains dans les espaces communs et les activités.

South by Southwest rejoint des événements tels que le F8, la Game Developers Conference et Google I / O sur la liste des victimes de coronavirus aux États-Unis. Alors que le gouvernement californien a recommandé à Apple, Tesla, Google et Netflix que annuler vos événements en raison de l’épidémie, administrations d’autres États américains Ils adoptent la même stratégie.

D’autres cas notables qui ont été enregistrés au cours des semaines précédentes sont l’annulation du Mobile World Congress, le Salon de Genève et la fermeture du Carnaval de Venise. Le chiffre actuel de Coronavirus infecté monte 101,952 cas, où plus de la moitié ont réussi à récupérer. Il le nombre de morts est de 3466 Dans le monde entier.

