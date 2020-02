Le film complètement absurde de Nicolas Cage a une date de sortie

Le prochain film de Nicolas Cage où l’acteur se joue lui-même et se confond avec un chef de file de la drogue et devient plus tard un informateur pour la CIA a maintenant une date de sortie. Le poids insupportable du talent massif arrivera en salles le 19 mars 2021, a confirmé le studio de cinéma Lionsgate, selon The Hollywood Reporter.

C’est la même date que le film de jeu vidéo Tomb Raider 2 et la prochaine suite de Paranormal Activity. La description de l’intrigue pour Le poids insupportable du talent massif est complètement absurde de la meilleure façon (nous pensons).

Cage joue une version de lui-même qui souffre de dettes et d’une relation tendue avec sa fille. Il essaie également d’obtenir un rôle dans un nouveau film de Quentin Tarantino. Pour gagner de l’argent, Cage prend l’argent d’un milliardaire mexicain pour une apparition à sa fête d’anniversaire.

Cage se lie d’amitié avec le milliardaire, mais ensuite la CIA lui dit qu’il est en fait un pivot du cartel de la drogue. Non seulement cela, mais cet homme a kidnappé la fille d’un candidat à la présidence mexicaine. La CIA recrute ensuite Cage pour devenir informateur.

Selon des rapports précédents, The Unbearable Weight of Massive Talent contiendra également des références à des films célèbres de Cage comme Leaving Las Vegas (pour lequel il a remporté un Oscar), ainsi qu’à Face-Off et Gone in 60 Seconds.

Tom Gormican (Ghosted, That Awkward Moment) est censé diriger un script de Kevin Etten (Scrubs, Workaholics).

Cage reçoit beaucoup d’argent pour ce nouveau film, comme le rapporte un rapport, il devrait gagner un jour de paie dans la gamme de ce qu’il faisait pour la série National Treasure et Con Air.