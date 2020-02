Le film de fans de Star Wars SEUL présente un chasseur de Stormtrooper par Ewoks

Regardez des Ewoks affamés chasser un Stormtrooper dans un suspense Guerres des étoiles film de fan. Une part importante de la raison pour laquelle Star Wars a prospéré pendant si longtemps est due à la quantité sans fin de contenu stellaire créé par des fans. Ce fan-film Stormtrooper, tourné en 4K, ne fait pas exception, avec une histoire qui se déroule à la fin de Return of the Jedi.

Le retour du Jedi était le dernier film de la trilogie originale de Star Wars, dans laquelle la princesse Leia et Han aident la Résistance à faire exploser la deuxième étoile de la mort. Pendant ce temps, Luke s’est battu contre son père, Dark Vador, dans un dernier duel au sabre laser et a refusé de le tuer à la demande de Palpatine. Ému par le choix de son fils et sa volonté de mourir aux mains de Palpatine, Dark Vador s’est finalement racheté en jetant l’empereur dans la goulotte d’échappement de l’étoile de la mort. La défaite triomphale de l’Empire a conduit à des célébrations ravies pour la Résistance, enfin en paix. Maintenant, un fan ingénieux examine à quoi ressemblait la vie après la guerre pour un Stormtrooper malchanceux.

Le film de fan agit comme un postlude parfait au retour du Jedi, dans une perspective entièrement différente. Publié sur YouTube par Kevin T Custer – qui a écrit, réalisé et produit – la qualité 4K du film améliore la sensation cinématographique du court-métrage. Nous suivons TK-1138, un Stormtrooper coincé sur la lune forestière d’Endor, alors qu’il exprime son choc à l’annonce que la deuxième étoile de la mort a été détruite. Le Stormtrooper avec qui il communique note allègrement que leur plus grande perte dans toute la calamité est leur plan de retraite. Le film, intitulé “SEUL: Stormtrooper sur la course”, présente une torsion horrible mais passionnante d’Ewok qui laisse TK-1138 dans certains périls. Découvrez l’incroyable vidéo ci-dessous:

Star Wars a toujours résonné le plus fort quand il présente que l’univers n’est pas toujours en noir et blanc. Les héros du côté clair sont capables de se tourner vers le côté obscur et vice versa. (La vie entière d’Anakin Skywalker en est la définition classique.) Seul fait un travail fantastique en présentant un point de vue différent sur la façon dont la fin de l’Empire peut ne pas être la meilleure chose pour tout le monde. Alors que l’horreur dans le court métrage se présente comme des Ewoks sanguinaires (créatures que Harrison Ford déteste toujours), le vrai danger pour Stormtrooper TK-1138 (s’il parvient à s’échapper) est de trouver un nouvel emploi et des amis. Il est difficile de ne pas ressentir de sympathie pour lui car il mentionne qu’il avait des amis sur le Death Star, aujourd’hui disparu. TK-1138 a peut-être travaillé pour l’Empire, mais comme le montre le film, quand il soulève son casque, il y a un être humain là-bas, seul et effrayé.

Même si seul n’est pas Guerres des étoiles canon, c’est un exemple de haute qualité de la base de fans incroyablement talentueuse de Star Wars. Présenter les complexités de la galaxie est toujours mieux exploré à partir de plusieurs points de vue, et ce court métrage de fan le fait en moins de dix minutes. Alors que les fans attendent la deuxième saison de The Mandalorian, et qu’ils n’ont pas encore sorti de longs métrages Star Wars, ils ont beaucoup de contenu fantastique créé par les fans pour les rassasier. Espérons que le Stormtrooper TK-1138 ne soit pas devenu une collation pour les Ewoks affamés.

