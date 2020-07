Le film de guerre Greyhound apparaît sur Apple TV + ‘déchirant’

L’acteur Tom Hanks a dit que c’était «un chagrin absolu» que son nouveau film de guerre, Greyhound, apparaisse sur Apple TV + plutôt que dans les salles de cinéma…

Il a fait ce commentaire dans une interview avec le Guardian.

Hanks et moi parlons à travers des écrans, et il fait la promotion d’un film qui sera diffusé sur Apple TV + au lieu d’être sorti dans les cinémas. Greyhound raconte l’histoire du Capt Ernie Krause (Hanks, natch) lors de sa première mission en temps de guerre dans la bataille de l’Atlantique […]

Hanks ne se contente pas de jouer dans Greyhound, il l’a également produit et écrit le scénario, en l’adaptant au roman de C S Forester, The Good Shepherd. « Mon ego est endémique, Hadley, et c’est partout! » il hulule. Hanks a déjà écrit des films – le groupe de 1996 pour les groupes des années 60, That Thing You Do !, et Larry Crowne en 2011. Mais Greyhound a été un travail d’amour spécial pour lui, celui sur lequel il a transpiré pendant près d’une décennie, et c’est l’un de ces films de guerre qui devrait vraiment être vu sur grand écran. Ainsi, le changement dans les plans a été, dit-il, «un chagrin absolu. Je ne veux pas mettre en colère mes suzerains d’Apple, mais il y a une différence dans la qualité de l’image et du son. «