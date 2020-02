Le film de Harley Quinn est le meilleur film DCEU à ce jour

Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) peut ne pas bien faire en termes de box-office, mais le film dirigé par Margot Robbie est sans doute la meilleure entrée dans l’univers étendu de DC jusqu’à présent. À partir de 2013 via Zack Snyder et Man of Steel de Henry Cavill, Warner Bros. ‘ propre franchise de super-héros existe depuis un certain temps maintenant. Il a eu sa juste part de problèmes, surtout en ce qui concerne sa réception qui divise. Maintenant, après une réévaluation, il apparaît que le DCEU a enfin trouvé sa place.

En tant que l’une des vedettes du film Suicide Squad de 2016 (mais financièrement réussi), les fans étaient impatients de savoir quand Robbie reprendrait le rôle de Harley Quinn. Après quelques retombées planifiées qui n’ont pas encore progressé dans la production, elle a finalement été confirmée dans Birds of Prey de Cathy Yan, qui l’associe à un équipage entièrement différent contre un nouvel antagoniste dans Roman Sionis / Black Mask d’Ewan McGregor.

Situé dans la continuité du DCEU après sa séparation du Joker, les groupes Harley avec Huntress / Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead), Dinah Laurel Lance / Black Canary (Jurnee Smollett-Bett), Renee Montoya (Rosie Perez) et Cassandra Cain ( Ella Jay Basco) alors qu’ils aspirent tous à leurs émancipations personnelles. Birds of Prey est un film agréable avec une intrigue claire, des séquences d’action fortes et une bonne dose d’humour – ce qui le rend supérieur aux autres entrées DCEU jusqu’à présent.

Les films DCEU ont été très incohérents

Depuis sa création en 2013, la DCEU a déployé un total de huit films – dont la plupart étaient financièrement rentables, mais les choses sont un peu différentes en ce qui concerne leur réception critique. Plusieurs sorties de la franchise ont été carrément controversées pour diverses raisons. Des films tels que Man of Steel et Batman V Superman: Dawn of Justice sont considérés comme source de division – certains l’aiment, tandis que d’autres les considèrent comme de mauvais films. Il y a aussi Justice League et Suicide Squad, en proie à des problèmes de production qui comprenaient l’ingérence en studio et de nombreuses reprises; cela a compromis la vision de leurs réalisateurs, affectant de manière significative les qualités respectives des films.

Après quelques premières années difficiles, la franchise DCEU semble enfin entrer dans le vif du sujet, grâce à quelques changements de personnel et une réévaluation du plan DCEU. Depuis lors, la série a déployé des films amusants et uniques tels que Aquaman de James Wan et Shazam! De David F. Sandberg. Pourtant, Wonder Woman de Patty Jenkins continue d’être largement considérée comme la meilleure sortie du DCEU jusqu’à présent, mais même le succès n’a pas été immunisé contre un troisième acte générique comme la plupart des films de bandes dessinées, ce qui a eu un impact négatif sur sa qualité.

Birds of Prey est le film DCEU le plus complet

La force de DCEU Birds of Prey réside dans sa qualité globale – chaque élément du film réalisé par Yan a été soigneusement exécuté pour un produit final beaucoup plus solide. Alors que l’accent était largement mis sur Harley (ce qui est logique compte tenu du fait qu’elle est vraiment sa principale femme), le film a fait un excellent travail en mettant en lumière ses personnages de soutien, qui sont tous nouveaux dans le DCEU. Certes, certains diraient qu’ils auraient voulu plus des autres oiseaux, mais en tant que sortie d’introduction, cela a fait un excellent travail en établissant leurs personnages, en taquinant suffisamment de leurs histoires respectives pour que le public veuille voir où leurs futures aventures prendront. leur.

Mis à part les héros, les méchants de Birds of Prey étaient également bien faits. McGregor a parfaitement joué le Sionis excentrique qui est alimenté en voulant étendre ses activités criminelles à Gotham. Pendant ce temps, Victor Zsasz de Chris Messina était carrément sadique, ce qui fait de lui le bras droit parfait pour Black Mask, car ils élèvent la marque de la folie de l’autre. Certes, le film aurait pu faire plus pour différencier leur dynamique des méchants passés du DCEU ou de la bande dessinée en général (il y avait plusieurs signes de tête à leur relation personnelle supposée plus profonde). Certains pourraient soutenir que les personnages étaient des méchants unidimensionnels, mais pour ce que ça vaut, la paire était une force antagoniste solide pour Harley et le reste des oiseaux.

Enfin, Birds of Prey a pu maintenir un niveau de cohérence tout au long du film. Chaque acte était correctement défini, décoré de grandes méta-blagues de Harley et de pièces d’action originales. La plupart des films de héros de bandes dessinées se désintègrent à la fin, généralement à cause de séquences d’action remplies de CGI avec un dialogue générique entre les héros et les méchants qui se sentent fades; cependant, ce n’était pas le cas pour Birds of Prey. De la séquence du cirque, du patin à roues alignées / moto et de la poursuite en voiture, à sa scène de clôture avec les héros appréciant leur nourriture mexicaine bien méritée, Yan s’est assurée que l’acte final de son film DCEU était tout sauf fade et non inventif.

Birds of Prey est un film DCEU idéal

Avec les studios Marvel qui lancent le MCU cinq ans avant que Warner Bros.entre dans le bac à sable de la franchise de bande dessinée avec leurs propriétés DC, l’un des principaux sujets de discussion pour DCEU (et d’autres franchises interconnectées en herbe) est de savoir comment se différencier de son prédécesseur. La formule MCU est déjà bien établie depuis un certain temps (pour le meilleur ou pour le pire), donc le défi est de créer quelque chose qui semble complètement différent mais qui suit toujours le même format de narration nécessaire pour construire un univers cohérent. DCEU a eu quelques entrées solides qui ont profité du fait qu’il appartenait à un monde plus grand, mais rien de mieux qu’un Birds of Prey. Il a effectivement utilisé ce qui était auparavant établi dans le plus grand DCEU sans y être redevable. L’arc de Harley a été lancé par sa rupture avec le Joker, tandis que le Batman du DCEU a été mentionné ici et là. Pendant ce temps, il s’est appuyé sur sa propre histoire avec la plupart des nouveaux personnages de ses principaux joueurs.

Birds of Prey a également défini le ton que le DCEU peut prospérer en utilisant. Une grande partie des plaintes contre Justice League était qu’il était tellement édulcoré que le résultat final était presque similaire à un film MCU – cette approche était en réponse aux critiques selon lesquelles Batman V Superman était censé être trop sombre pour plaire à un public plus large. Birds of Prey prouve qu’il existe un moyen d’intégrer la comédie dans le DCEU sans avoir l’impression que c’est une imitation de Marvel. C’est drôle et plein d’esprit, mais graveleux et parfois même brutal. Avec le recul, c’est le film que Suicide Squad voulait être, mais n’a pas réussi à accomplir.

–

Mis à part Harley Quinn, il n’y a pas encore de mot sur quand le reste de la distribution de Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) sera la prochaine grâce au grand écran, si jamais. Le film met en place quelques histoires pour les personnages à l’avenir, mais avec son box-office moins qu’idéal, il n’y a aucune garantie que le public les verra de sitôt. Cela étant dit, ses performances financières ne sont en aucun cas le reflet de la qualité du film, car objectivement, c’est l’une des entrées DCEU de haut niveau (sinon la meilleure) jusqu’à présent.

